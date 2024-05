El hermano de Bilardo, tras la muerte de Menotti: "Carlos lo respetaba, un tipo que cambió el fútbol"

"No se enteró Carlos de la muerte de Menotti. Carlos lo respetaba, porque Menotti cambió el fútbol, hizo respetar y ordenó a la selección argentina. Me hubiera gustado ver una foto de Menotti, Bilardo y Scaloni, pero los ídolos no se respetan" Jorge Bilardo en @SuperDeporRadio pic.twitter.com/I8LAwjiwdj