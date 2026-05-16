Video: lo echaron de una carnicería y prendió fuego una camioneta del negocio
Ocurrió frente al negocio en Castelar y el foco ígneo fue apagado por otros trabajadores del lugar. El hombre se fue en bicicleta.
Un hecho vandálico que pudo terminar en tragedia ocurrió en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Moreno. Una de las camionetas de una carnicería se prendió fuego y gracias a la rápida intervención de los trabajadores las llamas no se expandieron y el vehículo no explotó.
El episodio ocurrió frente a un local del centro, lado sur, sobre la calle Bartolomé Mitre al 2400. Según informó el portal Primer Plano Online, el ataque fue protagonizado por un sujeto que fue despedido del comercio por “reiterados incumplimientos”. A modo de venganza, el exempleado se presentó en bicicleta en el lugar y derramó un líquido combustible sobre el rodado que luego incendió.
“El dueño de la carnicería se cansó de que vaya a trabajar en malas condiciones y muchas veces falte, por eso lo echó. Entonces el hombre fue para desquitarse e hizo lo que hizo. Quedó filmado, todo el mundo lo reconoció”, detalló un comerciante de la zona. Efectivamente, en el video captado se observa al pirómano alejarse sin mayores sobresaltos y en bicicleta.
Denuncia por daños
Los testigos de la escena se comunicaron al 911, pero al instante salieron del local otros trabajadores con baldes de agua para apagar las llamas. Actuaron a tiempo: de haber extendido el foco ígneo podría haber explotado el vehículo y la onda expansiva causar una tragedia. De todos modos, la camioneta quedó seriamente dañada.
Los propietarios radicaron la denuncia respectiva. El agresor está identificado, se sabe quién es: lo que no está claro es sin instarán contra él la acción penal. En ese caso, la figura penal que le cabe es la de incendio intencional y daños.
Personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio se hizo presente en el lugar y no acudieron los bomberos, pese a que los vecinos llamaron al 911 informando de lo ocurrido. Según pudo saber este medio, el dueño de la carnicería Franco estaba “indignado” por la situación.
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