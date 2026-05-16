Video: lo echaron de una carnicería y prendió fuego una camioneta del negocio

Camioneta incendiada

Denuncia por daños

Los testigos de la escena se comunicaron al 911, pero al instante salieron del local otros trabajadores con baldes de agua para apagar las llamas. Actuaron a tiempo: de haber extendido el foco ígneo podría haber explotado el vehículo y la onda expansiva causar una tragedia. De todos modos, la camioneta quedó seriamente dañada.

Los propietarios radicaron la denuncia respectiva. El agresor está identificado, se sabe quién es: lo que no está claro es sin instarán contra él la acción penal. En ese caso, la figura penal que le cabe es la de incendio intencional y daños.

Personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio se hizo presente en el lugar y no acudieron los bomberos, pese a que los vecinos llamaron al 911 informando de lo ocurrido. Según pudo saber este medio, el dueño de la carnicería Franco estaba “indignado” por la situación.