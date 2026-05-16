Accidente fatal en la Autopista Perito Moreno: un hombre murió tras ser arrollado por una camioneta

El dramático episodio ocurrió a la altura del peaje Parque Avellaneda, mano hacia la provincia de Buenos Aires. La víctima viajaba junto a familiares en una Toyota Hilux blanca que trasladaba un tráiler con caballos rumbo a un evento ecuestre en Campo de Mayo. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la camioneta habría sufrido un desperfecto mientras circulaba por la autopista. Ante esa situación, el conductor decidió detenerse sobre la banquina para verificar qué ocurría. Un joven de 19 años también descendió para ayudarlo.