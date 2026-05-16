Accidente fatal en la Autopista Perito Moreno: un hombre murió tras ser arrollado por una camioneta
La víctima había frenado por un desperfecto mecánico sobre la Perito Moreno. El conductor que lo embistió escapó y es intensamente buscado.
Una mañana que debía ser de rutina terminó en tragedia sobre la autopista Perito Moreno. Un hombre de 41 años murió este sábado luego de ser atropellado cuando descendió de su camioneta para revisar una falla mecánica. El automovilista responsable escapó del lugar y ahora es buscado por la Policía de la Ciudad.
El dramático episodio ocurrió a la altura del peaje Parque Avellaneda, mano hacia la provincia de Buenos Aires. La víctima viajaba junto a familiares en una Toyota Hilux blanca que trasladaba un tráiler con caballos rumbo a un evento ecuestre en Campo de Mayo. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la camioneta habría sufrido un desperfecto mientras circulaba por la autopista. Ante esa situación, el conductor decidió detenerse sobre la banquina para verificar qué ocurría. Un joven de 19 años también descendió para ayudarlo.
Fue entonces cuando ambos fueron embestidos violentamente por una Ford Ecosport blanca que circulaba por el lugar. El impacto fue tan fuerte que el hombre murió prácticamente en el acto.
Minutos después llegaron ambulancias del SAME y efectivos policiales. Los médicos intentaron asistir a la víctima, aunque ya no presentaba signos vitales. El joven que lo acompañaba sufrió politraumatismos y fue trasladado de urgencia al Hospital Piñero. Según trascendió, se encuentra fuera de peligro.
Lo que agravó aún más la situación fue la reacción del conductor involucrado. Lejos de detenerse para asistir a las víctimas, escapó inmediatamente tras el choque y dejó abandonada la escena.
A partir de las cámaras de seguridad instaladas en la autopista y en los accesos cercanos, la Policía de la Ciudad intenta reconstruir el recorrido del vehículo para identificar al responsable. Las primeras informaciones indican que se trataría de una Ford Ecosport blanca. La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Sur, que ordenó distintas pericias en el lugar y analiza imágenes de videovigilancia para esclarecer cómo ocurrió el hecho.
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