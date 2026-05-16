Argentina envía un avión Hércules a Bolivia para brindar ayuda humanitaria

Según confirmaron desde la Cancillería, la misión comenzará este domingo y tendrá un carácter exclusivamente humanitario y temporal. El canciller Pablo Quirno explicó que el operativo apunta a establecer puentes aéreos para trasladar carnes, verduras y otros productos básicos hacia la ciudad de La Paz, una de las regiones más afectadas por el aislamiento.

Pablo Quirno posteo La palabra de Pablo Quirno tras la decisión de Argentina de mandar el avión Hércules C-130 a Bolivia.

Una crisis que se agrava día a día

Los bloqueos son encabezados por la Central Obrera Boliviana, junto con sindicatos mineros y agrupaciones rurales que reclaman mejoras salariales y medidas urgentes frente a la crisis económica. La inflación acumulada durante el último año se acercó al 20%, mientras que la escasez de combustible y alimentos empeora el escenario social.

El impacto ya se siente en distintos sectores sensibles. De acuerdo con las autoridades bolivianas, varios hospitales comenzaron a reportar faltantes de oxígeno y suministros médicos, mientras que los mercados presentan fuertes problemas de abastecimiento. Incluso, se informó que ya hubo tres fallecimientos vinculados a la imposibilidad de recibir asistencia médica a tiempo.

Desde el Palacio San Martín remarcaron que los alimentos serán aportados por el propio gobierno boliviano y que también cubrirá los costos operativos del traslado aéreo.

El respaldo político de Milei

La cooperación entre ambos países también refleja la cercanía política entre Javier Milei y Rodrigo Paz Pereira. En las últimas horas, el mandatario argentino expresó públicamente su apoyo al gobierno boliviano y cuestionó a quienes intentan “obstaculizar el camino de la libertad”.

Por su parte, el vocero presidencial de Bolivia denunció la existencia de “fuerzas oscuras” detrás de las protestas y vinculó el conflicto con sectores alineados al expresidente Evo Morales. Desde el Chapare, el exmandatario advirtió que las movilizaciones continuarán hasta que se atiendan las “demandas estructurales” planteadas por los manifestantes.