Valentín Perrone hizo historia en Barcelona y largará desde la pole en el GP de Cataluña

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TinoCLeclerc/status/2055620089060155462&partner=&hide_thread=false POLE PARA EL ARGENTINO PERRONE EN MOTO 3



La primera del año. Pasó del P14 al P1



(el otro argentino Morelli quedó P5) pic.twitter.com/TZZUvYgvCa — Tino (@TinoCLeclerc) May 16, 2026

Así quedó la grilla de largada en Moto3

Detrás de Perrone partirán David Muñoz y Brian Uriarte. La segunda fila estará compuesta por David Almansa, Marco Morelli y Jesús Ríos, mientras que el líder del campeonato, Máximo Quiles, comenzará desde la séptima colocación.

Más atrás se ubicarán Joel Kelso y Adrián Fernández, completando las primeras posiciones de la parrilla. La cuarta fila tendrá a Hakim Danish, Joel Esteban y Casey O’Gorman.

Cómo y cuándo ver la carrera

La competencia principal del Gran Premio de Cataluña de Moto3 se disputará este domingo desde las 6:00 de la mañana de Argentina en el tradicional circuito de Barcelona. La carrera podrá verse en vivo a través de ESPN3 y también mediante la plataforma Disney+ Premium.