Chau Magis TV, Xuper TV y Pelota Libre: cómo ver el Torneo Apertura 2026 GRATIS sin Pack Fútbol de forma legal

El cerco sobre las plataformas ilegales como Magis TV, Xuper TV, Fútbol Libre y sus sucesores (Pelota Libre y Al Ángulo TV) se cierra cada vez más tras el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos que exige procesos penales contra sus operadores. En este contexto, los hinchas buscan alternativas seguras para seguir el Torneo Apertura 2026 sin infringir la ley ni exponer sus dispositivos.