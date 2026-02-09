Chau Magis TV, Xuper TV y Pelota Libre: cómo ver el Torneo Apertura 2026 GRATIS sin Pack Fútbol de forma legal
Ante el bloqueo judicial y las nuevas exigencias de EE.UU. contra Magis TV, confirmaron qué canal transmitirá partidos "liberados" sin pagar el Pack Fútbol.
El cerco sobre las plataformas ilegales como Magis TV, Xuper TV, Fútbol Libre y sus sucesores (Pelota Libre y Al Ángulo TV) se cierra cada vez más tras el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos que exige procesos penales contra sus operadores. En este contexto, los hinchas buscan alternativas seguras para seguir el Torneo Apertura 2026 sin infringir la ley ni exponer sus dispositivos.
La buena noticia para los fanáticos es que el "fútbol gratis" regresa a la pantalla, aunque con un cambio histórico de emisora. Según se confirmó oficialmente, la TV Pública ya no transmitirá los encuentros, dado que ESPN (Disney) no renovó el acuerdo con el canal estatal.
IMPORTANTE: ¿Magis TV, Xuper TV, Fútbol Libre y Pelota Libre serán bloqueados en Argentina por el acuerdo con EE.UU?
Dónde ver los partidos "liberados"
Para ver la grilla completa es obligatorio contratar el Pack Fútbol (ESPN Premium y TNT Sports). Sin embargo, la organización de la Liga Profesional confirmó que habrá dos partidos por fecha que se podrán ver sin costo adicional.
La nueva casa del fútbol gratuito será la señal básica de ESPN. Esto significa que cualquier usuario con un servicio de cable tradicional (Flow, Telecentro, DirecTV, etc.) podrá sintonizar estos dos encuentros semanales sin necesidad de pagar el decodificador premium.
Cómo se juega el torneo
El Torneo Apertura 2025, que ya se puso en marcha, cuenta con 30 equipos divididos en dos zonas (A y B). El formato es "todos contra todos" dentro de los grupos, más una fecha de clásicos interzonales.
Los ocho mejores de cada zona clasificarán a los playoffs (octavos, cuartos, semi y final) para definir al campeón. Mientras las apps piratas como Magis TV enfrentan un "apagón" legal, la opción de la señal básica de ESPN asoma como la única alternativa segura y gratuita para no perderse la acción de la Liga Profesional.
