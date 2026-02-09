¿Magis TV, Xuper TV, Fútbol Libre y Pelota Libre serán bloqueados en Argentina por el acuerdo con EE.UU?

El nuevo acuerdo exige además la implementación completa del Convenio de Berna, el tratado internacional que protege las obras literarias y artísticas, y que sirve de base legal para que la justicia ordene a los proveedores de internet el bloqueo de estos sitios.

También contra las "Saladitas"

El reclamo de Estados Unidos no se queda solo en el streaming. El documento también exige "aumentar el número de allanamientos y decomisos efectivos" en mercados físicos conocidos por la venta de productos falsificados. Esto apunta directamente a las ferias tipo "La Salada" o las "saladitas" del conurbano, donde se comercializa ropa de marca apócrifa.

Por lo pronto, el cerco sobre las apps ilegales se cierra: Google y Amazon ya las han eliminado de sus tiendas oficiales, y ahora el Gobierno deberá perseguir penalmente a sus creadores para cumplir con su nuevo socio comercial.