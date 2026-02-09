Borrá ya Magis TV y Xuper TV: te roban los datos del banco y hay 3 apps gratis para reemplazarlas

El consumo de contenido vía streaming sigue en aumento en Argentina, pero muchas de las opciones más populares esconden graves peligros. Plataformas como la antigua Magis TV y la actual Xuper TC son señaladas por los expertos como puertas de entrada a riesgos digitales críticos, por lo que la recomendación es desinstalarlas de inmediato para proteger datos personales y bancarios.