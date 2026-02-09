Borrá ya Magis TV y Xuper TV: te roban los datos del banco y hay 3 apps gratis para reemplazarlas
Magis TV y Xuper TV entran a tu homebanking y controlan tu celular. Cuáles son las opciones seguras que no te piden tarjeta ni registro para ver tele.
El consumo de contenido vía streaming sigue en aumento en Argentina, pero muchas de las opciones más populares esconden graves peligros. Plataformas como la antigua Magis TV y la actual Xuper TC son señaladas por los expertos como puertas de entrada a riesgos digitales críticos, por lo que la recomendación es desinstalarlas de inmediato para proteger datos personales y bancarios.
Estas herramientas no oficiales suelen solicitar permisos excesivos en los dispositivos (tanto celulares como Smart TVs) que comprometen seriamente la privacidad del usuario.
Por qué son peligrosas Magis TV y Xuper TV
Más allá de que acceden a contenido infringiendo los derechos de autor, el riesgo técnico es la principal preocupación. La empresa de ciberseguridad ESET analizó el funcionamiento de estas apps y detectó que solicitan permisos "críticos e invasivos" que no corresponden a una aplicación legítima de streaming, clasificándolas como "aplicaciones potencialmente no deseadas" (PUA) que pueden usarse para fines maliciosos.
Las mejores alternativas legales y gratuitas
Frente a este panorama, existen opciones 100% seguras que permiten ver televisión, series y películas sin exponerse a malware.
Pluto TV: Es la alternativa líder. Está disponible en Google Play Store y App Store, es gratuita y no compromete la seguridad del dispositivo.
Ventaja clave: No hace falta registrarse ni crear una cuenta para empezar a ver contenido en vivo o bajo demanda.
ViX: Ofrece una variada programación sin costo, incluyendo clásicos, estrenos y contenido para toda la familia.
YouTube: En la plataforma de Google suelen encontrarse películas y especiales de temporada en canales oficiales de forma legal.
