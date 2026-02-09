Chau Xuper TV: cuánto cuesta reemplazar las aplicaciones ilegal con "todas las de la ley" en 2026

magis tv La Justicia ordenó bloquear la plataforma Magis TV y Xuper TV en Argentina.

La barrera de entrada: $5 millones en equipos

El costo mensual no es el único obstáculo. La inversión inicial en "fierros" (hardware) para una vida digital plena es millonaria.

Para acceder al ecosistema de medios y entretenimiento, una persona necesita adquirir un kit básico compuesto por:

Un Smart TV (4K UHD 43").

Un teléfono móvil gama media (tipo Samsung Galaxy A55/A56).

Una computadora (Notebook i3 estándar).

Una tableta.

El valor de mercado de este equipamiento en febrero de 2026 asciende a $5.200.000. "La inversión inicial necesaria triplica los costos internacionales debido a que son bienes importados, a la carga impositiva y al tipo de cambio", detalla el informe.

Dime cuánto pagas y te diré qué consumes

El estudio destaca que los servicios más costosos siguen siendo la infraestructura: TV por cable, Internet y telefonía móvil. Además, muchas suscripciones de streaming se pagan en dólares, lo que acota el rango de usuarios que pueden sostenerlas en el tiempo.

El informe también detalla el tiempo que los argentinos pasan "conectados" a estos servicios pagos: