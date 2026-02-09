Chau Xuper TV: cuánto cuesta reemplazar las aplicaciones ilegal con "todas las de la ley" en 2026
Tras el apagón de Xuper TV, se supo cuánto debe gastar una familia para contratar servicios legales. La canasta tecnológica ya supera los $160.000 mensuales.
Con la reciente ofensiva judicial y gubernamental contra aplicaciones como Xuper TV y Magis TV, miles de usuarios se ven obligados a regresar al mercado formal. Sin embargo, el golpe al bolsillo es sensible: la canasta básica de servicios de entretenimiento y tecnología (TIC) alcanzó en febrero de 2026 un valor promedio de $160.500.
Esta cifra representa aproximadamente un 8,3% del sueldo bruto promedio de un trabajador medio del sector formal. La canasta incluye TV por cable, Internet, celular, Netflix, Spotify y una suscripción digital.
El costo de ser "legal" para reemplazar a Xuper TV
El presupuesto que un usuario debe destinar por mes para acceder a los contenidos que antes consumía vía piratería.
Si el usuario desea acceder a una Canasta Premium o Ampliada —sumando a lo anterior plataformas como Prime Video, Max (ex HBO), Disney+ y PlayStation Plus—, el valor mensual trepa a los $215.300. Este paquete representa ya un 10,3% del salario promedio.
La diferencia es abismal comparada con las aplicaciones ilegales, que solían ser gratuitas o cobrar una suscripción marginal, pero que hoy implican riesgos de seguridad y procesos penales.
La barrera de entrada: $5 millones en equipos
El costo mensual no es el único obstáculo. La inversión inicial en "fierros" (hardware) para una vida digital plena es millonaria.
Para acceder al ecosistema de medios y entretenimiento, una persona necesita adquirir un kit básico compuesto por:
-
Un Smart TV (4K UHD 43").
Un teléfono móvil gama media (tipo Samsung Galaxy A55/A56).
Una computadora (Notebook i3 estándar).
Una tableta.
El valor de mercado de este equipamiento en febrero de 2026 asciende a $5.200.000. "La inversión inicial necesaria triplica los costos internacionales debido a que son bienes importados, a la carga impositiva y al tipo de cambio", detalla el informe.
Dime cuánto pagas y te diré qué consumes
El estudio destaca que los servicios más costosos siguen siendo la infraestructura: TV por cable, Internet y telefonía móvil. Además, muchas suscripciones de streaming se pagan en dólares, lo que acota el rango de usuarios que pueden sostenerlas en el tiempo.
El informe también detalla el tiempo que los argentinos pasan "conectados" a estos servicios pagos:
-
5 a 6 horas a redes sociales.
4 a 5 horas a contenido audiovisual (series, películas, deportes).
4 a 5 horas a audio (música y podcasts).
