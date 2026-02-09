Alerta por tormentas fuertes con granizo sacude y preocupa hoy lunes a Buenos Aires: qué dice el SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

En sintonía con lo que fue el fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para da inicio a una semana que, al menos en el comienzo, tendría buen clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo nacional no prevé lluvias para el inicio de la semana: espera un lunes con cielo entre parcial y mayormente nublado, y con temperaturas de entre 20 y 31 grados.