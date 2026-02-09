Alerta por tormentas fuertes con granizo sacude y preocupa hoy lunes a Buenos Aires: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso para este lunes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
Sigue este lunes el clima inestable varias horas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una sorpresiva alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este lunes 9 de febrero para todo el oeste de la Provincia.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Chubut, Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán y Jujuy.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
En sintonía con lo que fue el fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para da inicio a una semana que, al menos en el comienzo, tendría buen clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional no prevé lluvias para el inicio de la semana: espera un lunes con cielo entre parcial y mayormente nublado, y con temperaturas de entre 20 y 31 grados.
