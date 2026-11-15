Cómo quedaron los cruces del Reducido de la Primera Nacional
Tras los octavos de final, seis equipos aseguraron su lugar en la próxima instancia y comienza a definirse el campeonato.
El Reducido de la Primera Nacional continúa su camino rumbo al segundo ascenso a la Liga Profesional 2027. Luego de que Godoy Cruz se quedara con el primer boleto tras vencer 3-1 a Tristán Suárez en la final del campeonato, este fin de semana se disputaron los octavos de final y comenzaron a definirse los cruces de cuartos.
La jornada dejó varias sorpresas, entre ellas la eliminación de Ferro, que no logró hacer valer la ventaja deportiva y cayó 1-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta. El resultado significó un duro golpe para el conjunto de Caballito, que había sido protagonista durante buena parte de la primera etapa y se quedó sin posibilidades de pelear por el primer ascenso.
Otro de los encuentros que quedó bajo la lupa fue el de Deportivo Madryn y Deportivo Maipú. El equipo local ganaba 3-1, pero el partido fue suspendido a los 81 minutos luego de que una bomba de estruendo cayera cerca del arquero Nahuel Galardi. El futbolista manifestó que no podía continuar y ahora el Tribunal de Disciplina deberá resolver cómo se define el encuentro.
Los resultados de los octavos de final de la Primera Nacional
La primera instancia del Reducido dejó seis clasificados y un partido pendiente de resolución. Estos fueron los marcadores:
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Ferro 0-1 Gimnasia y Tiro de Salta.
Atlanta 1-1 Estudiantes de Buenos Aires.
Deportivo Morón 1-1 Colegiales.
Temperley 1-2 Ciudad de Bolívar.
Deportivo Madryn 3-1 Deportivo Maipú (suspendido a los 81 minutos).
Gimnasia de Jujuy 2-0 Almirante Brown.
Colón de Santa Fe 1-0 Midland.
A los equipos que superaron esta instancia se suma Tristán Suárez, que obtuvo su lugar en los cuartos de final por haber sido el perdedor de la definición por el primer ascenso.
Los cruces de cuartos de final
Con la llave encaminada, los enfrentamientos de la próxima ronda quedaron establecidos de la siguiente manera:
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Atlanta vs. Ciudad de Bolívar.
Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro de Salta.
Deportivo Morón vs. Colón de Santa Fe.
Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy (sujeto a la resolución del Tribunal de Disciplina).
Los cuartos de final y las semifinales se disputarán en partidos de ida y vuelta. En ambas instancias, los equipos mejor ubicados en la primera etapa contarán con ventaja deportiva. La final también tendrá dos encuentros, aunque sin ese beneficio para ninguno de los participantes.
El calendario del Reducido
La definición del segundo ascenso ya tiene fechas previstas para cada una de sus etapas:
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Primera fase: 14 de noviembre (completada).
Cuartos de final - ida: 21 de noviembre.
Cuartos de final - vuelta: 28 de noviembre.
Semifinales - ida: 5 de diciembre.
Semifinales - vuelta: 12 de diciembre.
Final - ida: 19 de diciembre.
Final - vuelta: 26 de diciembre.
De esta manera, el Reducido entrará en su etapa decisiva durante las próximas semanas, con ocho equipos en carrera por el último lugar disponible en la máxima categoría del fútbol argentino. La situación de Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, sin embargo, deberá resolverse primero en los escritorios.
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