Cómo quedaron los cruces del Reducido de la Primera Nacional

Los cruces de cuartos de final

Con la llave encaminada, los enfrentamientos de la próxima ronda quedaron establecidos de la siguiente manera:

Atlanta vs. Ciudad de Bolívar.

Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro de Salta.

Deportivo Morón vs. Colón de Santa Fe.

Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy (sujeto a la resolución del Tribunal de Disciplina).

Los cuartos de final y las semifinales se disputarán en partidos de ida y vuelta. En ambas instancias, los equipos mejor ubicados en la primera etapa contarán con ventaja deportiva. La final también tendrá dos encuentros, aunque sin ese beneficio para ninguno de los participantes.

El calendario del Reducido

La definición del segundo ascenso ya tiene fechas previstas para cada una de sus etapas:

Primera fase: 14 de noviembre (completada).

Cuartos de final - ida: 21 de noviembre.

Cuartos de final - vuelta: 28 de noviembre.

Semifinales - ida: 5 de diciembre.

Semifinales - vuelta: 12 de diciembre.

Final - ida: 19 de diciembre.

Final - vuelta: 26 de diciembre.

De esta manera, el Reducido entrará en su etapa decisiva durante las próximas semanas, con ocho equipos en carrera por el último lugar disponible en la máxima categoría del fútbol argentino. La situación de Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, sin embargo, deberá resolverse primero en los escritorios.