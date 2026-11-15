Luto en el fútbol argentino: murió Abel Núñez, el juvenil que sufrió un golpe en la cabeza
El jugador de las inferiores de FC Ezeiza y del equipo de futsal de Nueva Estrella no pudo superar las secuelas de una severa lesión sufrida en un encuentro ante Muñiz.
El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse este domingo el fallecimiento de Abel Núñez, un joven futbolista que integraba las divisiones inferiores y que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza durante un partido oficial.
La triste noticia fue comunicada oficialmente por el Club Nueva Estrella, institución en la que el deportista se desempeñaba en la disciplina de futsal, mientras que también formaba parte del plantel de quinta categoría de FC Ezeiza.
El trágico accidente y la intervención quirúrgica
De acuerdo con la reconstrucción del caso, el episodio fatal se produjo el último viernes, cuando Núñez disputaba un encuentro frente a Muñiz. En el desarrollo del juego, el juvenil recibió un fuerte impacto en la cabeza que le provocó lesiones de extrema gravedad.
Tras el golpe, el jugador debió ser hospitalizado de urgencia y sometido a una delicada intervención quirúrgica. Pese al esfuerzo del cuerpo médico, el cuadro clínico se agravó en las últimas horas y se produjo su deceso, generando conmoción en ambas instituciones y en todo el ambiente del ascenso.
Conmoción en los clubes y suspensión de actividades
Tras conocerse el fallecimiento, desde las redes sociales de Nueva Estrella despidieron al joven con desgarradores mensajes y anunciaron la suspensión inmediata de toda la jornada deportiva prevista para este fin de semana en señal de luto.
"Siempre estarás presente. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones", expresaron desde la entidad, acompañando a los familiares, amigos y compañeros de equipo en este duro momento. En la misma línea, desde FC Ezeiza manifestaron su profundo pesar por la pérdida del joven deportista.
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