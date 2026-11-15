A qué hora cae el diluvio del lunes, con lluvias y granizo: hay alerta en Buenos Aires y otras zonas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias por lluvias y tormentas fuertes para el inicio de la semana en varias zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por lluvias y tormentas fuertes de nivel amarillo para este lunes que alcanza a gran parte de la provincia de Buenos Aires y a otras nueve provincias del centro y norte argentino, en lo que se espera que sea un verdadero diluvio.
Según el reporte oficial, los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
De acuerdo con el cronograma del organismo meteorológico, la inestabilidad avanzará de oeste a este a lo largo de la jornada: mientras que en Mendoza y San Luis los fenómenos comenzarán desde la mañana, en otros sectores del centro se desarrollarán durante la tarde y llegarán a la provincia de Buenos Aires y la mayor parte del territorio afectado hacia horas de la noche.
Qué zonas están bajo alerta amarillo por lluvias y tormentas este lunes
El mapa oficial del SMN detalla que la advertencia abarca las siguientes regiones:
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Provincia de Buenos Aires: Zonas del centro, la costa atlántica y el noroeste bonaerense.
Región Centro y Cuyo: Todo Córdoba, todo San Luis, el centro y norte de La Pampa, el oeste de Santa Fe y el este de Mendoza.
Noroeste argentino: Todo Santiago del Estero, todo Tucumán, el este de Catamarca y el este de La Rioja.
Qué dice el informe oficial del SMN y recomendaciones
El parte meteorológico emitido para todas las áreas comprendidas bajo el nivel amarillo advierte sobre la severidad de los fenómenos previstos.
"El área será afectada por tormentas, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual", dice el reporte.
Ante este escenario de alerta por lluvias y tormentas fuertes, las autoridades recomiendan evitar sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
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