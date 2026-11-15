Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez tras unas elecciones récord
El candidato de Legado Vélez se impuso con el 38,6% de los votos en una jornada histórica, que contó con la participación de casi 10 mil socios.
Vélez tiene nuevo presidente. Nelson Pugliese se impuso en las elecciones de este domingo y será el encargado de conducir los destinos de la institución de Liniers durante el próximo período. Al frente de la lista Legado Vélez, el dirigente consiguió una victoria contundente en unos comicios que marcaron un récord de participación en la historia del club.
La jornada electoral contó con 9.769 socios que se acercaron a votar, una cifra que superó ampliamente la marca anterior de 7.665 sufragios registrada en 2023. Con el escrutinio definitivo de las 50 mesas, Pugliese obtuvo 3.769 votos, equivalentes al 38,6%, y aventajó por ocho puntos a su principal competidor.
El segundo lugar quedó para ADN Azul y Blanco, que reunió 2.950 votos (30%), mientras que Círculo El Fortín alcanzó los 2.630 sufragios (26,9%). Por su parte, Cruzada Renovadora obtuvo 404 votos (4,1%). Además, se contabilizaron 15 votos en blanco y otros 15 nulos.
Cómo quedó conformada la nueva dirigencia de Vélez
Pugliese llega a la presidencia después de desempeñarse como vicepresidente tercero durante la gestión de Fabián Berlanga. La particularidad es que el mandatario saliente continuará formando parte de la conducción, aunque ahora ocupará ese mismo cargo en la nueva Comisión Directiva.
La fórmula ganadora estará acompañada por Gastón Aimaro como vicepresidente primero, Eduardo Lalo Rado como vicepresidente segundo y Berlanga como vicepresidente tercero. El flamante presidente encabezó la alianza Legado Vélez, integrada por Agrupación V Azulada, Agrupación José Amalfitani, Unidad Velezana, Siempre por Vélez y Evolución Fortinera, que logró imponerse frente a las otras tres propuestas electorales.
La victoria comenzó a celebrarse incluso antes de que terminara el recuento. En las inmediaciones del predio polideportivo José Ramón Feijóo, los integrantes de Unidad Velezana se abrazaron y festejaron al advertir que la tendencia de los primeros resultados parciales era irreversible.
Las primeras palabras de Pugliese como presidente
Visiblemente emocionado por el resultado, el nuevo mandatario agradeció a los socios por su participación y destacó la importancia de la convocatoria histórica. También aseguró que su gestión tendrá como principal objetivo defender los intereses de la institución y trabajar para recuperar el protagonismo que Vélez merece.
“La participación del socio es lo que Vélez necesita”, expresó tras conocerse su triunfo. En esa misma línea, remarcó que continuará “trabajando todos los días” para “defender a Vélez”.
El dirigente también hizo referencia a la necesidad de construir una conducción que incluya a los distintos sectores políticos del club y dejó en claro que las puertas estarán abiertas para todas las agrupaciones. Según manifestó, la institución necesita del compromiso de todos sus integrantes para afrontar la nueva etapa.
Además, reconoció que nunca había imaginado llegar a la presidencia, aunque sostuvo que siempre tuvo como prioridad defender los intereses del Fortín. Al referirse al resultado electoral, destacó que la participación masiva demuestra que “el club es de los socios”.
Por último, Pugliese pidió poner el foco en los desafíos deportivos inmediatos, entre ellos el partido de octavos de final del Torneo Clausura frente a Belgrano. Emocionado, también tuvo palabras de agradecimiento para su familia y cerró con un mensaje para el futuro de la institución: “Ahora a seguir trabajando más que nunca”.
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