Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez tras unas elecciones récord

La victoria comenzó a celebrarse incluso antes de que terminara el recuento. En las inmediaciones del predio polideportivo José Ramón Feijóo, los integrantes de Unidad Velezana se abrazaron y festejaron al advertir que la tendencia de los primeros resultados parciales era irreversible.

La conducción electa por el socio, en una jornada histórica.#VélezVota pic.twitter.com/Q8YJFIVceH — Vélez Sarsfield (@Velez) November 15, 2026

Las primeras palabras de Pugliese como presidente

Visiblemente emocionado por el resultado, el nuevo mandatario agradeció a los socios por su participación y destacó la importancia de la convocatoria histórica. También aseguró que su gestión tendrá como principal objetivo defender los intereses de la institución y trabajar para recuperar el protagonismo que Vélez merece.

“La participación del socio es lo que Vélez necesita”, expresó tras conocerse su triunfo. En esa misma línea, remarcó que continuará “trabajando todos los días” para “defender a Vélez”.

El dirigente también hizo referencia a la necesidad de construir una conducción que incluya a los distintos sectores políticos del club y dejó en claro que las puertas estarán abiertas para todas las agrupaciones. Según manifestó, la institución necesita del compromiso de todos sus integrantes para afrontar la nueva etapa.

Además, reconoció que nunca había imaginado llegar a la presidencia, aunque sostuvo que siempre tuvo como prioridad defender los intereses del Fortín. Al referirse al resultado electoral, destacó que la participación masiva demuestra que “el club es de los socios”.

Por último, Pugliese pidió poner el foco en los desafíos deportivos inmediatos, entre ellos el partido de octavos de final del Torneo Clausura frente a Belgrano. Emocionado, también tuvo palabras de agradecimiento para su familia y cerró con un mensaje para el futuro de la institución: “Ahora a seguir trabajando más que nunca”.