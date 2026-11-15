Inglaterra sorprendió a España, le cortó un invicto de 43 partidos y se quedó con un gran triunfo
Los ingleses se impusieron 3-2 en un partidazo, pese a sufrir en el cierre. La Roja reaccionó en el complemento, pero no pudo evitar la derrota.
Inglaterra consiguió una victoria de enorme impacto frente a España al imponerse por 3-2 en la sexta fecha de la Nations League. En un encuentro cargado de emociones, el seleccionado británico logró quedarse con los tres puntos y terminó como líder de su grupo, además de ponerle fin a una impresionante racha de 43 partidos invictos de la campeona del mundo.
El equipo de los Tres Leones construyó una ventaja de tres goles que parecía encaminarlo hacia un triunfo cómodo. Sin embargo, la reacción española durante el segundo tiempo transformó el encuentro en un verdadero partidazo, con un cierre de máxima tensión y varias oportunidades para conseguir la igualdad.
Harry Kane abrió el marcador desde el punto penal durante la primera mitad. Ya en el complemento, Ezri Konsa amplió la diferencia con un cabezazo y, apenas cinco minutos después, Ben White estableció el 3-0 que parecía definitivo.
La reacción de España y un final electrizante ante Inglaterra
Cuando el partido parecía resuelto, una acción de Lamine Yamal cambió el desarrollo del encuentro. A los 20 minutos del segundo tiempo, el delantero provocó un penal y Elliot Anderson terminó expulsado, por lo que Inglaterra debió afrontar el tramo final con un futbolista menos.
Mikel Oyarzábal se hizo cargo de la ejecución y convirtió el descuento para España. El gol renovó las esperanzas de la Roja, que aprovechó la superioridad numérica para adelantarse en el campo y buscar una remontada.
Con el dominio de la pelota y mayor presencia ofensiva, el conjunto español encontró el segundo tanto mediante una contra que tuvo a Yamal como protagonista en la conducción y a Nico Williams como encargado de definir. El delantero, que acababa de ingresar, puso el 3-2 y encendió la ilusión de su equipo.
En los minutos finales, España presionó en busca del empate y generó situaciones para rescatar al menos un punto. Sin embargo, se encontró con una defensa inglesa que resistió los ataques y con una actuación determinante del arquero James Trafford, una de las grandes figuras de la noche.
Finalmente, Inglaterra logró sostener la ventaja y celebró un triunfo que tuvo un doble valor: se quedó con el primer puesto de su grupo y terminó con una racha de 43 encuentros sin derrotas de España.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario