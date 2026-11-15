Inglaterra sorprendió a España, le cortó un invicto de 43 partidos y se quedó con un gran triunfo

Con el dominio de la pelota y mayor presencia ofensiva, el conjunto español encontró el segundo tanto mediante una contra que tuvo a Yamal como protagonista en la conducción y a Nico Williams como encargado de definir. El delantero, que acababa de ingresar, puso el 3-2 y encendió la ilusión de su equipo.

¡¡¡EXPLOTA EL METROPOLITANO!!! Tremendo pase de Fermín, asistencia de Lamine y gol de Nico Williams para el 2-3 de España vs. Inglaterra.



Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ztGyhzOUBV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2026

En los minutos finales, España presionó en busca del empate y generó situaciones para rescatar al menos un punto. Sin embargo, se encontró con una defensa inglesa que resistió los ataques y con una actuación determinante del arquero James Trafford, una de las grandes figuras de la noche.

Finalmente, Inglaterra logró sostener la ventaja y celebró un triunfo que tuvo un doble valor: se quedó con el primer puesto de su grupo y terminó con una racha de 43 encuentros sin derrotas de España.