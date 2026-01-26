Con Franco Colapinto en Alpine, así comenzaron las pruebas de la nueva Fórmula 1 en Barcelona
Con estrictas medidas de seguridad y sin acceso para la prensa, las primeras escuderías pusieron sus autos en pista en Montmeló. El argentino protagonizó la primera bandera roja del año.
La nueva era de la Fórmula 1 ya dio sus primeros pasos en pista. Este lunes, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, comenzó oficialmente la semana de pruebas privadas que marcarán el punto de partida del revolucionario reglamento técnico que regirá desde esta temporada. Bajo un hermetismo casi total y con un operativo de seguridad inédito, varios equipos salieron a girar en lo que se conoce como la “Shakedown Week”, una instancia clave para evaluar la fiabilidad inicial de los nuevos monoplazas.
La información sobre lo ocurrido se conoció a cuentagotas. Sin acreditaciones para la prensa y con controles incluso en los alrededores del trazado, apenas algunos datos lograron filtrarse gracias a medios especializados y a los canales oficiales de la 1. Según relató The Race, incluso periodistas y fotógrafos ubicados en zonas públicas cercanas al circuito fueron obligados a retirarse por personal de seguridad, bajo el argumento de que cualquier vista del trazado es considerada “propiedad del circuito”.
En ese contexto, se confirmó que Mercedes fue el primer equipo en salir a pista, seguido por Audi y Alpine. La propia cuenta oficial de la F1 celebró el inicio de la actividad con un mensaje claro: “¡Tres equipos no pierden tiempo en salir a la pista!”. Minutos más tarde, también se vio girar al Cadillac, que se convirtió en la cuarta escudería en sumar kilómetros en Barcelona.
En contrapartida, Williams anunció su ausencia por inconvenientes en el desarrollo de su monoplaza, mientras que McLaren, Ferrari y Aston Martin optaron por no rodar durante esta primera jornada.
Franco Colapinto dijo presente en los test de pretemporada con Alpine
Para el público argentino, todas las miradas estuvieron puestas en Franco Colapinto. El piloto de Alpine fue protagonista de la primera bandera roja del día cuando su A526 quedó detenido brevemente a la salida de los boxes. De acuerdo con Motorsport, el inconveniente no fue grave: el auto logró reanudar la marcha pocos minutos después y regresó a los pits por sus propios medios, sin necesidad de asistencia externa.
Tras el susto inicial, Colapinto continuó con el programa previsto y completó 28 vueltas, con un mejor registro de 1:21.348. Como es de esperarse en estos casos, la actividad no estuvo exenta de interrupciones.
Más tarde, Gabriel Bortoleto provocó una nueva bandera roja con el Audi, lo que generó una pausa de alrededor de 15 minutos, y luego Liam Lawson quedó detenido en la recta principal con el Racing Bulls durante una práctica de largada. También giraron en esta primera tanda Andrea Kimi Antonelli con Mercedes, Isack Hadjar con Red Bull Racing y Valtteri Bottas con Cadillac.
Más allá de los tiempos, que fueron considerados meramente orientativos, los equipos coincidieron en que el foco estuvo puesto en chequear sistemas, recopilar datos y detectar posibles fallas tempranas. Para dimensionar la diferencia, la pole position en Barcelona durante la temporada 2025 había sido de 1:11.546, muy lejos de los registros actuales. La F1, así, comenzó su nueva etapa con cautela, ajustes y las primeras señales de lo que vendrá.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario