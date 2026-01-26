Con Franco Colapinto en Alpine, así comenzaron las pruebas de la nueva Fórmula 1 en Barcelona

Tras el susto inicial, Colapinto continuó con el programa previsto y completó 28 vueltas, con un mejor registro de 1:21.348. Como es de esperarse en estos casos, la actividad no estuvo exenta de interrupciones.

Más tarde, Gabriel Bortoleto provocó una nueva bandera roja con el Audi, lo que generó una pausa de alrededor de 15 minutos, y luego Liam Lawson quedó detenido en la recta principal con el Racing Bulls durante una práctica de largada. También giraron en esta primera tanda Andrea Kimi Antonelli con Mercedes, Isack Hadjar con Red Bull Racing y Valtteri Bottas con Cadillac.

Más allá de los tiempos, que fueron considerados meramente orientativos, los equipos coincidieron en que el foco estuvo puesto en chequear sistemas, recopilar datos y detectar posibles fallas tempranas. Para dimensionar la diferencia, la pole position en Barcelona durante la temporada 2025 había sido de 1:11.546, muy lejos de los registros actuales. La F1, así, comenzó su nueva etapa con cautela, ajustes y las primeras señales de lo que vendrá.