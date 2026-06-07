Franco Colapinto expresó su frustración tras terminar 15° en Mónaco: "No salió nada"
Franco Colapinto analizó su 15° puesto en el Gran Premio de Mónaco y lamentó las penalizaciones, la estrategia y los incidentes sufridos en carrera.
Franco Colapinto cerró un fin de semana difícil en el Gran Premio de Mónaco y no ocultó su frustración luego de cruzar la bandera a cuadros en el 15° puesto. El piloto argentino de Alpine consideró que distintos factores jugaron en contra de sus aspiraciones durante una carrera que calificó como muy complicada. Luego de la competencia, el pilarense hizo un balance de lo ocurrido en el tradicional circuito callejero y señaló que el equipo no pudo capitalizar las oportunidades que se presentaron a lo largo de la prueba.
"Fue una carrera muy larga y frustrante porque no salió nada. Largué bien, tuve algún que otro sobrepaso pero es imposible pasar en este circuito", expresó Colapinto al analizar su actuación. El argentino también apuntó a la estrategia y a las circunstancias que se dieron durante la carrera. "Paramos temprano en boxes y perdimos dos puestos. Después no paró nadie y aprovecharon la bandera roja para hacerlo y en el relanzamiento me chocó Fernando (Alonso) e hizo que lo choque a Hülkenberg, un desastre", sostuvo.
Las complicaciones comenzaron con una penalización recibida por exceder el límite de velocidad en el pit lane y se profundizaron con los incidentes registrados tras la reanudación de la competencia, luego de la bandera roja que interrumpió la prueba en las vueltas finales.
Más allá de la decepción por el resultado, Colapinto aseguró que el equipo deberá revisar lo sucedido para intentar recuperarse rápidamente en la próxima fecha del campeonato: "Fue un fin de semana complicado y no aprovechamos algunas oportunidades que tuvimos dentro de la carrera y eso da un poco de bronca. Hay que volver a ver todo y volver mejores a Barcelona", concluyó el piloto de Alpine.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
La actividad oficial en el Circuit de Barcelona-Cataluña se pondrá en marcha en menos de una semana. Los días y fechas clave para seguir al piloto argentino de 23 años son los siguientes:
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Viernes 12 de junio: Se dará inicio formal a la acción en pista con el desarrollo de las primeras prácticas libres.
Sábado 13 de junio: Los pilotos afrontarán la última sesión de entrenamientos y la posterior clasificación para definir la grilla.
Domingo 14 de junio: Se llevará a cabo la carrera principal, el plato fuerte del fin de semana.
El rebautizado Gran Premio de Barcelona-Cataluña cumplirá su edición número 36 de manera consecutiva dentro del calendario de la Fórmula 1, manteniendo una tradición ininterrumpida desde su inauguración en el año 1991. Sin embargo, tras la reciente renovación de su contrato con la Formula One Management, el trazado catalán comenzará a vivir una nueva etapa institucional, ya que pasará a albergar la competición en años alternos: específicamente durante las temporadas 2028, 2030 y 2032.
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