Franco Colapinto expresó su frustración tras terminar 15° en Mónaco: "No salió nada"

Franco Colapinto cerró un fin de semana difícil en el Gran Premio de Mónaco y no ocultó su frustración luego de cruzar la bandera a cuadros en el 15° puesto. El piloto argentino de Alpine consideró que distintos factores jugaron en contra de sus aspiraciones durante una carrera que calificó como muy complicada. Luego de la competencia, el pilarense hizo un balance de lo ocurrido en el tradicional circuito callejero y señaló que el equipo no pudo capitalizar las oportunidades que se presentaron a lo largo de la prueba.