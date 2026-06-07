"No me lo perdono": la emotiva revelación de Mirtha Legrand sobre un romance del pasado

“Pero en ese interín, iba y volvía a Córdoba con mi madre, yo manejaba hasta allá porque estaba haciendo una película, y conocí a un señor que se llamaba Daniel Tinayre, y me enamoré de él”, explicó, al revelar cómo comenzó la historia que terminaría convirtiéndose en uno de los matrimonios más emblemáticos del espectáculo argentino.

Además de enamorarse de Tinayre, hubo otro motivo que terminó alejándola de aquel primer compromiso. Según contó, la familia de Julio pretendía que abandonara definitivamente su carrera artística para dedicarse a la vida familiar, una condición que no estaba dispuesta a aceptar.

Al recordar el final de aquella relación, la emoción afloró de inmediato. “Se lo dije por teléfono. Horrible. Hasta el día de hoy, no me lo perdono. Y era un ser extraordinario, Julio. No voy a decir el apellido, no digamos”, expresó.

Sin embargo, Ninci intervino rápidamente y mencionó el nombre completo: Julio Albar Díaz.

La historia entre ambos había comenzado en 1945, cuando Mirtha tenía apenas 17 años. Se conocieron en el Jockey Club de Córdoba y el romance avanzó con rapidez. La joven actriz llegó a presentar formalmente a su novio ante familiares y allegados, mientras las revistas y diarios de la época seguían con atención cada paso de aquella relación.

Mirtha Legrand y Julio Albar Díaz, su viejo amor

Tal era el compromiso que sentía con ese proyecto de vida que incluso llegó a anunciar públicamente su retiro del cine para formar una familia junto a él. Sin embargo, todo cambió cuando viajó a Buenos Aires para participar de la película Cinco besos. Allí conoció a Daniel Tinayre, quien terminaría marcando para siempre tanto su vida personal como su carrera profesional.

A pesar de los años transcurridos, Mirtha reconoció que conserva recuerdos muy presentes de aquel amor de juventud. “Lo sigo recordando. Después se casó y tuvo varios hijos con una maestra de la escuela donde trabajaba su hermana. Nunca más lo vi. Era buen mozo, se parecía al Bigourdan”, comentó.

La conductora también explicó que siempre evitó hablar públicamente sobre Julio por una cuestión de respeto hacia su familia. “Son cosas muy privadas”, sostuvo.

Por su parte, Ninci explicó por qué decidió sacar el tema al aire. “La hermana era amiga de mi tía, por eso me acuerdo”, señaló.

Cuando la charla comenzaba a profundizarse cada vez más, Legrand prefirió darla por terminada. Sin embargo, la periodista notó que el recuerdo había despertado emociones profundas. “Pero te movió eh… te movió el corazón”, le dijo.

La respuesta de Mirtha fue breve, pero contundente: “Sí, casi lloro”.