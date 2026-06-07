Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El rebautizado Gran Premio de Barcelona-Cataluña cumplirá su edición número 36 de manera consecutiva dentro del calendario de la Fórmula 1, manteniendo una tradición ininterrumpida desde su inauguración en el año 1991. Sin embargo, tras la reciente renovación de su contrato con la Formula One Management, el trazado catalán comenzará a vivir una nueva etapa institucional, ya que pasará a albergar la competición en años alternos: específicamente durante las temporadas 2028, 2030 y 2032.