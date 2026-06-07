Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
Tras el desarrollo del siempre particular Gran Premio de Mónaco, la Fórmula 1 ya se prepara para un nuevo episodio en la temporada.
Tras un fin de semana complicado en el Gran Premio de Mónaco, donde finalizó en la decimoquinta posición luego de sufrir una penalización y una demorada parada en boxes, Franco Colapinto ya se prepara para el próximo desafío de la temporada 2026. La máxima categoría del automovilismo mundial no da respiro y se traslada directamente a territorio español.
La actividad oficial en el Circuit de Barcelona-Cataluña se pondrá en marcha en menos de una semana. Los días y fechas clave para seguir al piloto argentino de 23 años son los siguientes:
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Viernes 12 de junio: Se dará inicio formal a la acción en pista con el desarrollo de las primeras prácticas libres.
Sábado 13 de junio: Los pilotos afrontarán la última sesión de entrenamientos y la posterior clasificación para definir la grilla.
Domingo 14 de junio: Se llevará a cabo la carrera principal, el plato fuerte del fin de semana.
El rebautizado Gran Premio de Barcelona-Cataluña cumplirá su edición número 36 de manera consecutiva dentro del calendario de la Fórmula 1, manteniendo una tradición ininterrumpida desde su inauguración en el año 1991. Sin embargo, tras la reciente renovación de su contrato con la Formula One Management, el trazado catalán comenzará a vivir una nueva etapa institucional, ya que pasará a albergar la competición en años alternos: específicamente durante las temporadas 2028, 2030 y 2032.
La agenda de Franco Colapinto en la Fórmula 1
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00
* HORARIOS DE ARGENTINA
**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint
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