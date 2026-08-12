Con la vuelta de Lionel Messi, Inter Miami cayó con León y quedó eliminado de la Leagues Cup

Lo da vuelta León y se complica Inter Miami
El conjunto mexicano ahora le gana a Inter Miami.
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Las Garzas necesitaban una victoria para seguir con chances de avanzar a los cuartos de final, pero el equipo mexicano se quedó con el puntaje ideal.
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Inter Miami afronta este miércoles un partido decisivo frente a León por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El encuentro comenzará a las 20.30 en el Nu Stadium de Florida y será determinante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Ángel Guillermo Hoyos.
El partido estará atravesado, además, por una situación especial: Lionel Messi volvió a Estados Unidos después de viajar a Rosario por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, y finalmente va al banco de suplentes.
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