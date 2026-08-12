Con la vuelta de Lionel Messi, Inter Miami cayó con León y quedó eliminado de la Leagues Cup

¿Qué necesita Inter Miami para avanzar en Leagues Cup?

Inter Miami llega a la última jornada con tres puntos. En su debut en la competencia, Las Garzas derrotaron 4-2 a Atlético San Luis, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 frente a Monterrey.

El panorama obliga al conjunto de Florida a buscar una victoria frente a León para mantener sus posibilidades de clasificación. Sin embargo, incluso una victoria podría no garantizar automáticamente el boleto a la próxima instancia, ya que también deberá prestar atención a los resultados de los demás equipos de la Major League Soccer involucrados en la pelea.

El conjunto de Hoyos tendrá, por lo tanto, una última oportunidad para cambiar su situación en el certamen. Una derrota significaría quedar prácticamente sin margen, mientras que un triunfo le permitiría esperar otros resultados para conocer su destino.