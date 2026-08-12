Así fue la vuelta de Lionel Messi a Inter Miami: la ovación ensordecedora de los hinchas

Cuando la voz del estadio anunció la modificación, los hinchas explotaron en una ovación ensordecedora que se hizo sentir en cada rincón del recinto de Florida. La muestra de apoyo hacia el capitán argentino se prolongó durante los primeros cinco minutos del complemento, lapso en el que el rosarino fue reconocido de manera constante por las tribunas en cada intervención con la pelota, reflejando el fuerte respaldo del público en este difícil momento personal.