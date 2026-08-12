Así fue la vuelta de Lionel Messi a Inter Miami: la ovación ensordecedora de los hinchas
Tras su regreso a Estados Unidos y su arranque en el banco de suplentes, el capitán ingresó tras el entretiempo en el Nu Stadium en reemplazo de Dániel Pintér.
En una noche cargada de profunda emoción y con la necesidad imperiosa de conseguir un triunfo para avanzar en la Leagues Cup 2026, Inter Miami vivió su momento más esperado de la jornada en el inicio de la segunda mitad del partido frente a León de México, disputado en el Nu Stadium, con el regreso de Lionel Messi.
Luego de haber integrado el banco de suplentes durante los primeros cuarenta y cinco minutos —en lo que significó su reincorporación al plantel tras su viaje de urgencia a la Argentina para despedir a su padre, Jorge Messi—, Lionel Messi saltó al campo de juego en el arranque del complemento en reemplazo de Dániel Pintér.
Cuando la voz del estadio anunció la modificación, los hinchas explotaron en una ovación ensordecedora que se hizo sentir en cada rincón del recinto de Florida. La muestra de apoyo hacia el capitán argentino se prolongó durante los primeros cinco minutos del complemento, lapso en el que el rosarino fue reconocido de manera constante por las tribunas en cada intervención con la pelota, reflejando el fuerte respaldo del público en este difícil momento personal.
La vuelta de Lionel Messi a Inter Miami tras la muerte de Jorge Messi
Messi viajó esta semana desde Rosario hacia Miami luego de la despedida de su padre, el último domingo, y de permanecer algunos días junto a su familia. Desde el club, en principio, le habían otorgado toda la licencia que sea necesaria, pero ambos decidieron que arranque desde el banco de suplentes.
Las Garzas de Florida llegaban a la última jornada con tres puntos. En su debut en la competencia, derrotaron 4-2 a Atlético San Luis, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 frente a Monterrey. El panorama obligaba al conjunto de Fort Lauderdale a buscar una victoria frente a León para mantener sus posibilidades de clasificación.
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