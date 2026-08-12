A puro abrazo: el emotivo gesto de los jugadores de León con Lionel Messi tras eliminar al Inter Miami
Tras el partido los futbolistas tuvieron un especial reconocimiento con el capitán argentino y una actitud de Jhohan Romaña dio de qué hablar.
La eliminación del Inter Miami de la Leagues Cup quedó en segundo plano por unos minutos después del partido, cuando los jugadores de León de México tuvieron un especial gesto con Lionel Messi. A pesar de haber conseguido una importante victoria por 3-2, los futbolistas del conjunto mexicano se acercaron al argentino para saludarlo y reconocerlo.
El encuentro tuvo además un condimento especial por el contexto personal que atravesaba Messi. El capitán argentino había regresado a Estados Unidos pocas horas antes, luego de viajar a la Argentina para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido en Rosario el último sábado.
El abrazo que sorprendió a Lionel Messi
Durante el partido también se produjo uno de los momentos más emotivos de la noche. En una de las jugadas, Messi intentó superar al defensor colombiano Jhohan Romaña, pero no consiguió dejarlo atrás y terminó muy cerca del futbolista de León.
La reacción de Romaña sorprendió a todos: lejos de continuar la disputa por la pelota, abrazó a Messi, lo levantó con fuerza y mostró una enorme sonrisa por estar enfrentando al astro argentino.
El gesto quedó registrado por las cámaras y rápidamente se volvió una de las imágenes más destacadas de la jornada. Romaña no ocultó la emoción de compartir cancha con uno de los futbolistas más importantes de la historia y aprovechó ese instante para transmitirle su admiración.
El reconocimiento después de la victoria
El respeto hacia Messi también quedó reflejado una vez terminado el encuentro. Los futbolistas de León se acercaron al argentino para saludarlo y reconocerlo, en un momento especialmente significativo por todo lo que había ocurrido en los últimos días.
Messi había aterrizado en Florida durante la madrugada de este miércoles, después de permanecer tres días en Rosario junto a su familia por la muerte de su padre. Horas más tarde, decidió ponerse nuevamente a disposición del Inter Miami y regresar a las canchas.
El argentino comenzó el partido desde el banco de suplentes y ingresó en el segundo tiempo, en reemplazo de Daniel Pinter, quien había marcado para el conjunto estadounidense sobre el cierre de la primera mitad.
Messi volvió a jugar pese al difícil momento
Aunque su regreso estuvo marcado por la emoción, el resultado terminó siendo adverso para el equipo de Florida. León se impuso 3-2 y eliminó al Inter Miami de la Leagues Cup 2026.
Más allá de la derrota, la presencia de Messi fue una muestra de su compromiso con el club y también una manera de volver a refugiarse en aquello que lo acompañó durante toda su vida: el fútbol.
La noche terminó con la eliminación del Inter Miami, pero también dejó una imagen que trascendió el resultado: los jugadores de León reconocieron a Messi dentro y fuera de la cancha, con gestos de respeto y admiración hacia el capitán argentino en un momento especialmente sensible de su vida.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario