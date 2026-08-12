A puro abrazo: el emotivo gesto de los jugadores de León con Lionel Messi tras eliminar al Inter Miami

Abrazo y "upa" de Romaña a Messi en pleno partido.pic.twitter.com/CzadDgGaZG — minutouno (@minutounocom) August 13, 2026

El reconocimiento después de la victoria

El respeto hacia Messi también quedó reflejado una vez terminado el encuentro. Los futbolistas de León se acercaron al argentino para saludarlo y reconocerlo, en un momento especialmente significativo por todo lo que había ocurrido en los últimos días.

Messi había aterrizado en Florida durante la madrugada de este miércoles, después de permanecer tres días en Rosario junto a su familia por la muerte de su padre. Horas más tarde, decidió ponerse nuevamente a disposición del Inter Miami y regresar a las canchas.

El argentino comenzó el partido desde el banco de suplentes y ingresó en el segundo tiempo, en reemplazo de Daniel Pinter, quien había marcado para el conjunto estadounidense sobre el cierre de la primera mitad.

Respetuoso saludo de todos los jugadores de León a Leo Messi, tras el triunfo del equipo mexicano que dejó eliminado a Inter Miami de la Leagues Cup 2026.



Enorme el 10 que recientemente perdió a su padre y arribo en la madrugada de hoy a Miami. Compromiso absoluto. pic.twitter.com/Qy9wnmksTq — Federico Saint Romain (@fedesaint) August 13, 2026

Messi volvió a jugar pese al difícil momento

Aunque su regreso estuvo marcado por la emoción, el resultado terminó siendo adverso para el equipo de Florida. León se impuso 3-2 y eliminó al Inter Miami de la Leagues Cup 2026.

Más allá de la derrota, la presencia de Messi fue una muestra de su compromiso con el club y también una manera de volver a refugiarse en aquello que lo acompañó durante toda su vida: el fútbol.

La noche terminó con la eliminación del Inter Miami, pero también dejó una imagen que trascendió el resultado: los jugadores de León reconocieron a Messi dentro y fuera de la cancha, con gestos de respeto y admiración hacia el capitán argentino en un momento especialmente sensible de su vida.