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Con un gol agónico en el final, España venció a Bélgica y será rival de Francia en semifinales

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España y Bélgica van por un lugar en semifinales del Mundial 2026.

España y Bélgica van por un lugar en semifinales del Mundial 2026.
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"La Roja" venía de eliminar a Portugal y consiguió extender su buen presente en Los Ángeles, donde alcanzó su primera semifinal luego de 16 años.

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España venció por 2-1 a Bélgica este viernes por los cuartos de final del Mundial 2026, en Los Ángeles, en un duelo que definió a otro semifinalista del torneo.

Ahora, la "Roja" se medirá ni más ni menos que con Francia, que viene de vencer a Marruecos por 2-0.

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España llega a esta instancia como una de las selecciones que mejor rendimiento mostró durante el torneo. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente viene de eliminar a Portugal y apuesta por la jerarquía de sus jugadores para avanzar a una semifinal luego de 16 años.

El seleccionado belga, por su parte, intenta recuperar el protagonismo internacional después de varios años como una de las grandes candidatas. Bélgica, en un duelo cargado de tensión y dramatismo, superó a Estados Unidos en los octavos de final y llega con la ilusión de volver a instalarse entre los mejores del mundo.

Ambas selecciones tienen un antecedente mundialista: se enfrentaron en la primera fase del Mundial de 2018, en un partido que terminó con triunfo 1 a 0 para el conjunto español.

Formaciones de España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 16:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Los Ángeles

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