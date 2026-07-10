Con un gol agónico en el final, España venció a Bélgica y será rival de Francia en semifinales

España y Bélgica definen al segundo semifinalista: minuto a minuto

España venció por 2-1 a Bélgica y ahora enfrentará a Francia en semifinales Merino, el de los goles importantes. #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/PGHcVqOsjP — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 10, 2026

España convierte a los 87' del duelo con Bélgica y acaricia las semifinales Otro agónico gol de EspañaMikel Merino pone el 2-1 tras una floja respuesta del arquero suplente de Bélgica. El titular Courtois, del Real Madrid, salió lesionado un rato antes. pic.twitter.com/nj4Y7BgTSk — minutouno (@minutounocom) July 10, 2026

Malas noticias en Bélgica: su arquero se retiró lesionado Malas noticias para Bélgica.Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, se retiró lesionado ante España.pic.twitter.com/90eAUA8R0G — minutouno (@minutounocom) July 10, 2026

Polémica: mano en el área de España ¿Y esta mano en el área de España?¿La van a analizar en @elchiringuitotv ?pic.twitter.com/R0fqiRB5r1 — minutouno (@minutounocom) July 10, 2026

¡ENTRETIEMPO EN LÓS ÁNGELES!

Bélgica iguala el marcador antes del final del primer tiempo Ketelaere empata para Bélgica y rompe con la valla invicta que tenía España en el Mundialpic.twitter.com/88jGPzrRFw — minutouno (@minutounocom) July 10, 2026

La jugada de Cucurella que reclamó todo Bélgica Cucurella casi noquea a Castagne pic.twitter.com/yKmMC3XlK2 — minutouno (@minutounocom) July 10, 2026

De la mano de Fabián Ruiz, España abre el marcador ante Bélgica Golpea España, que se ilusiona con las semisEl 1-0 de Fabián Ruizpic.twitter.com/IzqPyEJLQ3 — minutouno (@minutounocom) July 10, 2026

ARRANCÓ EL SEGUNDO PARTIDO DE CUARTOS DE FINAL

Cómo llegaron España y Bélgica a esta instancia

España llega a esta instancia como una de las selecciones que mejor rendimiento mostró durante el torneo. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente viene de eliminar a Portugal y apuesta por la jerarquía de sus jugadores para avanzar a una semifinal luego de 16 años.