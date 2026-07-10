Mano en el área de España y polémica: ¿era penal para Bélgica?
El fallo no pasó desapercibido en la Argentina, donde los programas deportivos españoles suelen instalar sospechas sobre la Scaloneta.
El duelo de cuartos de final entre España y Bélgica en el Los Angeles Stadium sumó la primera gran polémica de la jornada, en una jugada que de inmediato repercutió con fuerza en territorio argentino, luego de una clara mano en el área que el árbitro no consideró sancionable ni tampoco fue revisada en el VAR.
Es que, tras semanas donde los principales programas deportivos de la televisión ibérica se la pasaron instalando sospechas y debatiendo sobre supuestos fallos arbitrales favorables a la Selección Argentina, el destino les jugó una pasada irónica: la Roja se salvó de un posible penal.
La jugada de la discordia ocurrió tras un centro venenoso lanzado sobre el área española. El defensor Aymeric Laporte intentó desactivar el peligro y rechazó de cabeza, pero con tanta mala fortuna que la pelota impactó de manera clara y abierta en el brazo extendido de su compañero Rodri Hernández.
Pese a las airadas y desesperadas protestas de todos los futbolistas belgas, que rodearon de inmediato al juez principal, la acción ni siquiera fue revisada en el VAR. Los encargados de las pantallas consideraron que el desvío previo eximía al mediocampista del Manchester City, ignorando por completo la posición antinatural y el volumen que ocupaba su brazo.
La jugada, que pudo haber cambiado el destino del juego, encendió las redes sociales y dejó flotando una certeza en el ambiente criollo: ahora les tocó a ellos mirar para otro lado.
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