En qué canal ver España vs. Bélgica en cada operador de cable

DSports (Principal): Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

TELECENTRO

La empresa ofrece una de las coberturas más completas, sumando incluso la opción de máxima resolución para los usuarios que cuenten con decodificadores compatibles:

DSports: Canal 109 (SD) y Canal 995 (HD).

DSports 2: Canal 110 (SD) y Canal 996 (HD).

DSports 4K: Canal 4002 (Ultra Alta Definición).

FLOW

Los abonados a la plataforma digital y de cable de Flow también tienen incorporada la transmisión dentro de su grilla de canales habitual:

DSports: Canal 109.

DSports 2: Canal 110.

Datos de España vs. Bélgica