En qué canal ver España vs. Bélgica en cada operador de cable
La cadena que pasa España vs. Bélgica ahora también está disponible en la grilla de Flow y Telecentro, además de Directv.
Los cuartos de final del Mundial 2026 no dan tregua y este viernes 10 de julio albergarán un choque de potencias europeas que promete paralizar el planeta fútbol: España y Bélgica se verán las caras en el Los Angeles Stadium, buscando quedarse con el segundo boleto a las semifinales del certamen.
En cuanto a la transmisión, se generó una fuerte confusión entre los televidentes respecto a la pantalla encargada de transmitir el encuentro. El partido irá en exclusiva por la señal de DSports, un canal históricamente asociado a DirecTV.
Lo que muchos fanáticos todavía no saben es que, a diferencia de torneos anteriores, esta señal ya se encuentra disponible en las grillas de otros cableoperadores.
Qué canal pasa España vs. Bélgica, cable por cable
DIRECTV (Señal Satelital)
Al ser la señal madre del canal, cuenta con la cobertura tradicional tanto en definición estándar como en alta fidelidad:
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DSports (Principal): Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).
TELECENTRO
La empresa ofrece una de las coberturas más completas, sumando incluso la opción de máxima resolución para los usuarios que cuenten con decodificadores compatibles:
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DSports: Canal 109 (SD) y Canal 995 (HD).
DSports 2: Canal 110 (SD) y Canal 996 (HD).
DSports 4K: Canal 4002 (Ultra Alta Definición).
FLOW
Los abonados a la plataforma digital y de cable de Flow también tienen incorporada la transmisión dentro de su grilla de canales habitual:
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DSports: Canal 109.
DSports 2: Canal 110.
Datos de España vs. Bélgica
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Cruces: España vs. Bélgica
Fecha: Viernes 10 de julio.
Horario: 16:00 hs (hora de Argentina).
Estadio: Los Angeles Stadium.
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