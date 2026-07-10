Qué canal de TV pasa en vivo España vs. Bélgica

El combinado de Luis de la Fuente arriba a este compromiso consolidado como uno de los equipos con mejor juego y rendimiento regular en lo que va de la cita mundialista. Tras dejar en el camino a Portugal, la Roja confía plenamente en el peso propio de sus individualidades para romper el maleficio y volver a meterse en una semifinal ecuménica después de 16 años.