Qué canal de TV pasa en vivo España vs. Bélgica
España y Bélgica chocan este viernes por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. Dónde verlo en vivo.
Los cuartos de final del Mundial 2026 no dan tregua y este viernes 10 de julio albergarán un choque de potencias europeas que promete paralizar el planeta fútbol: España y Bélgica se verán las caras en el Los Angeles Stadium, buscando quedarse con el segundo boleto a las semifinales del certamen.
El combinado de Luis de la Fuente arriba a este compromiso consolidado como uno de los equipos con mejor juego y rendimiento regular en lo que va de la cita mundialista. Tras dejar en el camino a Portugal, la Roja confía plenamente en el peso propio de sus individualidades para romper el maleficio y volver a meterse en una semifinal ecuménica después de 16 años.
En la vereda de enfrente, el seleccionado belga busca relanzar su protagonismo en los primeros planos internacionales, luego de varias temporadas cargando con la chapa de eterna candidata. Los dirigidos por Domenico Tedesco vienen de sortear un cruce sumamente dramático ante el anfitrión Estados Unidos en los octavos de final y llegan con la moral en alza para dar el golpe.
Como condimento especial, el historial entre ambos registra un único y cercano antecedente en Copas del Mundo: se midieron durante la fase de grupos de Rusia 2018, en un encuentro sumamente cerrado que decantó en victoria española por 1 a 0.
Cómo ver en vivo España vs. Bélgica
La televisación del encuentro estará a cargo de DSports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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