MinutoUno

Confirmados: quiénes son los árbitros designados para la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Deportes

Facundo Tello será el encargado de impartir justicia entre Estudiantes y Gimnasia en el clásico de La Plata. Apellidos y partidos, a continuación.

Confirmados: quiénes son los árbitros designados para la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer este martes las designaciones arbitrales para la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, y la gran novedad pasa por el clásico de La Plata: Facundo Tello será el árbitro principal del duelo entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima, que se jugará el domingo 19 de octubre a las 15 en el estadio UNO-Jorge Luis Hirschi.

El bahiense, que viene de dirigir encuentros internacionales, ya tiene antecedentes en el derbi platense. En marzo de 2023, fue testigo de la victoria de Gimnasia por 2-1, mientras que en julio de 2024 impartió justicia en la goleada de Estudiantes por 4-1. En total, su historial con el Pincha incluye nueve triunfos, ocho empates y cuatro derrotas, mientras que con el Lobo registra cinco victorias, cinco igualdades y nueve caídas.

En lo que va del 2025, Tello dirigió al Pincharrata en una sola ocasión: la victoria de Estudiantes ante Racing por 2-0 en la tercera fecha del Torneo Apertura. También tuvo participación con el Lobo en la quinta jornada del Clausura, en la derrota frente a Lanús por 2-1. Su presencia en el clásico garantiza experiencia y autoridad en un partido siempre caliente.

pablo dovalo.jpg

Dóvalo estará en Boca-Belgrano y Penel en Talleres-River

Además del clásico platense, la AFA confirmó a Pablo Dóvalo como árbitro del duelo entre Boca y Belgrano, y a Ariel Penel para el cruce entre Talleres y River. Sebastián Zunino estará en Racing-Aldosivi, Bruno Amiconi en Atlético Tucumán-San Lorenzo, y Andrés Merlos impartirá justicia en San Martín de San Juan-Independiente.

El cierre de la fecha 13 promete emociones fuertes, con partidos decisivos tanto en la pelea por el campeonato como en la lucha por clasificar a las copas internacionales. En ese contexto, la elección de árbitros experimentados busca garantizar transparencia y control en una jornada que puede marcar un punto de inflexión en el Clausura.

Ariel Penel
Ariel Penel no dirigirá en la fecha 24 de la Superliga Argentina.
Ariel Penel no dirigirá en la fecha 24 de la Superliga Argentina.

Los árbitros de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 17 de octubre

19.00 Racing – Aldosivi (Zona A)

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Asistente 1: Juan Mamani
  • Asistente 2: Daiana Milone
  • Cuarto árbitro: Franco Acita
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Mariano Ascensi

21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B)

  • Árbitro: Pablo Giménez
  • Asistente 1: Adrián Delbarba
  • Asistente 2: Uriel García Leri
  • Cuarto árbitro: Juan Pafundi
  • VAR: Gastón Monzón Brizuela
  • AVAR: Javier Uziga

21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A)

  • Árbitro: Felipe Viola
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Asistente 2: Juan Ricciardi
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
  • VAR: Álvaro Carranza
  • AVAR: Lucas Germanotta

Sábado 18 de octubre

15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Asistente 1: Gabriel Chade
  • Asistente 2: Gisella Bosso
  • Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
  • VAR: Fabrizio Llobet
  • AVAR: Eduardo Lucero

18.00 Boca – Belgrano (Zona A)

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Asistente 1: Diego Bonfá
  • Asistente 2: Lucas Pardo
  • Cuarto árbitro: Germán Delfino
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Nelson Sosa

22.15 Talleres – River (Zona B)

  • Árbitro: Ariel Penel
  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Julio Barraza
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Juan Del Fueyo

Domingo 19 de octubre

15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B)

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Asistente 1: Facundo Rodriguez
  • Asistente 2: Diego Martín
  • Cuarto árbitro: Lucs Cavallero
  • VAR: Juan Pafundi
  • AVAR: Ariel Cruz

15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal)

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Asistente 1: Pablo González
  • Asistente 2: Pablo Gualtieri
  • Cuarto árbitro: Yamil Possi
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Gastón Suárez

18.00 Rosario Central – Platense (Zona B)

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Asistente 1: José Castelli
  • Asistente 2: Hugo Páez
  • Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Javier Mihura

18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B)

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Asistente 1: Damián Espinoza
  • Asistente 2: Marcos Horticolou
  • Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Sebastián Bresba

Lunes 20 de octubre

19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A)

  • Árbitro: Jorge Baliño
  • Asistente 1: Gerardo Lencina
  • Asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Diego Verlota

19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B)

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Asistente 1: Andrés Barbieri
  • Asistente 2: Maximiliano Castelli
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Sebastián Habib

21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B)

  • Árbitro: Bruno Amiconi
  • Asistente 1: Iván Núñez
  • Asistente 2: Joaquín Balmaceda
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
  • VAR: Sebastián Martínez
  • AVAR: Mariano Negrete

Martes 21 de octubre

19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Asistente 1: Julio Fernández
  • Asistente 2: Matías Bianchi
  • Cuarto árbitro: Joaquín Gil
  • VAR: Daniel Zamora
  • AVAR: Diego Romero

Miércoles 22 de octubre

19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A)

  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • Asistente 1: Ariel Scime
  • Asistente 2: Mauro Ramos Errasti
  • Cuarto árbitro: Daniel Zamora
  • VAR: Lucas Cavallero
  • AVAR: Nahuel Viñas
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas