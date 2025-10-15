Confirmados: quiénes son los árbitros designados para la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

El bahiense, que viene de dirigir encuentros internacionales, ya tiene antecedentes en el derbi platense. En marzo de 2023, fue testigo de la victoria de Gimnasia por 2-1, mientras que en julio de 2024 impartió justicia en la goleada de Estudiantes por 4-1. En total, su historial con el Pincha incluye nueve triunfos, ocho empates y cuatro derrotas, mientras que con el Lobo registra cinco victorias, cinco igualdades y nueve caídas.