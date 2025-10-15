Confirmados: quiénes son los árbitros designados para la fecha 13 del Torneo Clausura 2025
Facundo Tello será el encargado de impartir justicia entre Estudiantes y Gimnasia en el clásico de La Plata. Apellidos y partidos, a continuación.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer este martes las designaciones arbitrales para la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, y la gran novedad pasa por el clásico de La Plata: Facundo Tello será el árbitro principal del duelo entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima, que se jugará el domingo 19 de octubre a las 15 en el estadio UNO-Jorge Luis Hirschi.
El bahiense, que viene de dirigir encuentros internacionales, ya tiene antecedentes en el derbi platense. En marzo de 2023, fue testigo de la victoria de Gimnasia por 2-1, mientras que en julio de 2024 impartió justicia en la goleada de Estudiantes por 4-1. En total, su historial con el Pincha incluye nueve triunfos, ocho empates y cuatro derrotas, mientras que con el Lobo registra cinco victorias, cinco igualdades y nueve caídas.
En lo que va del 2025, Tello dirigió al Pincharrata en una sola ocasión: la victoria de Estudiantes ante Racing por 2-0 en la tercera fecha del Torneo Apertura. También tuvo participación con el Lobo en la quinta jornada del Clausura, en la derrota frente a Lanús por 2-1. Su presencia en el clásico garantiza experiencia y autoridad en un partido siempre caliente.
Dóvalo estará en Boca-Belgrano y Penel en Talleres-River
Además del clásico platense, la AFA confirmó a Pablo Dóvalo como árbitro del duelo entre Boca y Belgrano, y a Ariel Penel para el cruce entre Talleres y River. Sebastián Zunino estará en Racing-Aldosivi, Bruno Amiconi en Atlético Tucumán-San Lorenzo, y Andrés Merlos impartirá justicia en San Martín de San Juan-Independiente.
El cierre de la fecha 13 promete emociones fuertes, con partidos decisivos tanto en la pelea por el campeonato como en la lucha por clasificar a las copas internacionales. En ese contexto, la elección de árbitros experimentados busca garantizar transparencia y control en una jornada que puede marcar un punto de inflexión en el Clausura.
Los árbitros de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025
Viernes 17 de octubre
19.00 Racing – Aldosivi (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Asistente 1: Juan Mamani
- Asistente 2: Daiana Milone
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Mariano Ascensi
21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B)
- Árbitro: Pablo Giménez
- Asistente 1: Adrián Delbarba
- Asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Gastón Monzón Brizuela
- AVAR: Javier Uziga
21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A)
- Árbitro: Felipe Viola
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Lucas Germanotta
Sábado 18 de octubre
15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Gisella Bosso
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Eduardo Lucero
18.00 Boca – Belgrano (Zona A)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Asistente 1: Diego Bonfá
- Asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Germán Delfino
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Nelson Sosa
22.15 Talleres – River (Zona B)
- Árbitro: Ariel Penel
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Juan Del Fueyo
Domingo 19 de octubre
15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Asistente 1: Facundo Rodriguez
- Asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Lucs Cavallero
- VAR: Juan Pafundi
- AVAR: Ariel Cruz
15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal)
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Gastón Suárez
18.00 Rosario Central – Platense (Zona B)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Asistente 1: José Castelli
- Asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Mihura
18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Asistente 1: Damián Espinoza
- Asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela
- VAR: José Carreras
- AVAR: Sebastián Bresba
Lunes 20 de octubre
19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A)
- Árbitro: Jorge Baliño
- Asistente 1: Gerardo Lencina
- Asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Verlota
19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Andrés Barbieri
- Asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Sebastián Habib
21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B)
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Asistente 1: Iván Núñez
- Asistente 2: Joaquín Balmaceda
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Sebastián Martínez
- AVAR: Mariano Negrete
Martes 21 de octubre
19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Julio Fernández
- Asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Daniel Zamora
- AVAR: Diego Romero
Miércoles 22 de octubre
19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Asistente 1: Ariel Scime
- Asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Daniel Zamora
- VAR: Lucas Cavallero
- AVAR: Nahuel Viñas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario