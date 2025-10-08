Están todos: confirmaron los árbitros para la fecha 12 del Torneo Clausura 2025
El ente rector del fútbol argentino oficializó las designaciones arbitrales para una jornada clave que definirá posiciones en ambas zonas del campeonato.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció los árbitros que estarán a cargo de la duodécima fecha del Torneo Clausura2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), una jornada que promete alto voltaje en la pelea por los primeros puestos y que se abrirá el viernes con el cruce entre San Lorenzo y San Martín de San Juan desde las 14:30, en u duelo correspondiente a la Zona B.
Entre las designaciones más destacadas aparece la de Sebastián Zunino, quien será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre River y Sarmiento, programado para el domingo a las 19:15 en el estadio Monumental. La actuación del conjunto de Marcelo Gallardo será observada con atención, ya que el Millonario busca afianzarse en la cima en un tramo decisivo del torneo.
Otro de los partidos que captará miradas será el de Barracas Central frente a Boca, duelo clave por la punta de la Zona A. Nicolás Lamolina fue el árbitro designado para ese compromiso, que se disputará el sábado 12 de octubre a las 14:30 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.
La AFA no paró a los árbitros de las polémicas: Arasa y Carreras volverán a ser dupla
Mientras tanto, Nazareno Arasa, que viene de estar en el centro de la polémica tras el partido entre Estudiantes de La Plata y Barracas, volverá a dirigir y lo hará en el duelo entre Banfield y Racing, que se jugará también el sábado, pero desde las 19 en el estadio Florencio Sola. Su continuidad en las designaciones generó sorpresa, ya que muchos esperaban que fuera apartado temporalmente luego de las críticas recibidas.
Por su parte, Fernando Echenique fue el elegido para impartir justicia en uno de los clásicos del sur entre Independiente y Lanús, en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, un encuentro con implicancias tanto en la tabla de la Zona B como en la acumulada anual.
La fecha 12 marcará un punto de inflexión en el Clausura, donde cada punto empieza a valer doble y las decisiones arbitrales adquieren un peso cada vez mayor. Con nombres que repiten presencia y otros que buscan consolidarse, el arbitraje argentino vuelve a estar bajo la lupa en una etapa donde la presión de los equipos y la atención mediática se intensifican.
Uno por uno, los árbitros de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025
Viernes 10 de octubre
14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Julián Jerez
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Javier Uziga
16.15 Defensa y Justicia – Argentinos Juniors (Zona A)
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Juan Manuel González
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
- VAR: Franco Acita
- AVAR: Gonzalo Pereira
16.45 Central Córdoba – Unión (Zona A)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Javier Mihura
- Cuarto árbitro: Federico Guaymas
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Nelson Sosa
18.30 Newell’s – Tigre (Zona A)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Luis Lobo Medina
- AVAR: Mariano Ascenzi
Sábado 11 de octubre
14.30 Barracas Central – Boca (Zona A)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Lucas Cavallero
16.45 Gimnasia – Talleres (Zona B)
- Árbitro: Sebastian Martinez
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Mario Bardina
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Diego Romero
19.00 Banfield – Racing (Zona A)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: José Carreras
- AVAR: Diego Verlotta
21.15 Belgrano – Estudiantes (Zona A)
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Sebastian Habib
22.15 Vélez – Rosario Central (Zona B)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Manuel Sánchez
Domingo 12 de octubre
14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Felipe Viola
- AVAR: Jorge Broggi
16.45 Ind. Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal)
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Francisco Acosta
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Joaquín Gil
19.15 River – Sarmiento (Zona B)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Leandro Rey Hilfer
- AVAR: Maximiliano Macheroni
21.15 Independiente – Lanús (Zona B)
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Juan Mamani
Lunes 13 de octubre
18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B)
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Javier Delbarba
- AVAR: Juan Pablo Loustau
