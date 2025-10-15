Tras su salida de Boca, Chiquito Romero se entrenó en Argentinos Juniors y acelera su debut oficial
El arquero firmó hasta fin de año con el Bicho y ya tuvo su primera práctica. Podría debutar este viernes ante Newell’s tras la lesión del Ruso Rodríguez.
Después de varios meses sin jugar en Boca, Chiquito Romero selló su llegada a Argentinos Juniors con un contrato vigente hasta diciembre de 2025. Este miércoles, el arquero de 37 años realizó su primera práctica en el predio del club de La Paternal y fue recibido por el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Diez.
El pase se concretó tras la grave lesión de Diego “Ruso” Rodríguez, quien sufrió una rotura ligamentaria durante el duelo ante Defensa y Justicia. El exarquero de Independiente será operado este sábado y se espera que pueda volver recién a mediados de 2026.
En principio, Argentinos solo podría inscribir a Romero para la Copa Argentina, dado que Rodríguez había jugado más del 70% del Torneo Clausura. Sin embargo, la AFA autorizó su incorporación al certamen local al considerar que los playoffs alteran ese porcentaje de participación.
Así, el arquero está habilitado para jugar tanto el Clausura como la Copa Argentina, y todo indica que podría debutar este viernes frente a Newell’s, ya que el cuerpo técnico quedó conforme con su estado físico.
El paso de Romero por Boca terminó con varios altibajos. Pese a haber sido figura en la Copa Libertadores 2023, donde el Xeneize llegó a la final, su relación con el club se desgastó tras el incidente con un hincha en septiembre de 2024, luego del clásico ante River.
Desde entonces, el arquero perdió protagonismo y fue relegado al cuarto lugar en la consideración, detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Su último partido oficial fue el 0-0 ante Huracán, en noviembre de 2024.
Con pasado en Manchester United, Mónaco, Sampdoria, AZ Alkmaar y la Selección Argentina, Romero busca volver a tener continuidad en un club que confió en su experiencia para cubrir una baja clave. Si todo marcha como lo planea Nicolás Diez, “Chiquito” podría debutar oficialmente este viernes a las 22.15 ante Newell’s, en el estadio Diego Armando Maradona.
