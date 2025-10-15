Tras su salida de Boca, Chiquito Romero se entrenó en Argentinos Juniors y acelera su debut oficial

El paso de Romero por Boca terminó con varios altibajos. Pese a haber sido figura en la Copa Libertadores 2023, donde el Xeneize llegó a la final, su relación con el club se desgastó tras el incidente con un hincha en septiembre de 2024, luego del clásico ante River.

Desde entonces, el arquero perdió protagonismo y fue relegado al cuarto lugar en la consideración, detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Su último partido oficial fue el 0-0 ante Huracán, en noviembre de 2024.

Con pasado en Manchester United, Mónaco, Sampdoria, AZ Alkmaar y la Selección Argentina, Romero busca volver a tener continuidad en un club que confió en su experiencia para cubrir una baja clave. Si todo marcha como lo planea Nicolás Diez, “Chiquito” podría debutar oficialmente este viernes a las 22.15 ante Newell’s, en el estadio Diego Armando Maradona.