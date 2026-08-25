Confirmaron la lista de Argentina para enfrentar a Turquía por la Copa Davis 2026

El Estadio Ruca Che de Neuquén vestirá sus mejores galas para recibir el cruce bajo techo y sobre superficie rápida. La gran novedad en el equipo es la presencia de Thiago Tirante (42° del ranking ATP), quien ocupará el rol de segundo singlista secundando a la principal raqueta del país, Francisco Cerúndolo. El platense llega impulsado por una actuación consagratoria en el Masters 1000 de Cincinnati, donde dio el golpe al dejar en el camino nada menos que a Novak Djokovic y Taylor Fritz. El cuadro de singles lo completa Mariano Navone, mientras que la dupla de dobles estará conformada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni.