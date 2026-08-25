Confirmaron la lista de Argentina para enfrentar a Turquía por la Copa Davis 2026
El capitán del equipo nacional anunció los convocados para la histórica serie frente a Turquía en Neuquén. Thiago Tirante es la gran novedad en el single.
La Selección Argentina de tenis ya tiene todo listo para disputar una serie histórica. El capitán Javier Frana hizo oficial la nómina de tenistas que defenderán los colores nacionales ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, los días 19 y 20 de septiembre. La eliminatoria, además de otorgar un billete clave para los Qualifiers de 2027, marcará un hecho inédito: será la primera vez en 103 años de historia que la competencia desembarque en la Patagonia.
El Estadio Ruca Che de Neuquén vestirá sus mejores galas para recibir el cruce bajo techo y sobre superficie rápida. La gran novedad en el equipo es la presencia de Thiago Tirante (42° del ranking ATP), quien ocupará el rol de segundo singlista secundando a la principal raqueta del país, Francisco Cerúndolo. El platense llega impulsado por una actuación consagratoria en el Masters 1000 de Cincinnati, donde dio el golpe al dejar en el camino nada menos que a Novak Djokovic y Taylor Fritz. El cuadro de singles lo completa Mariano Navone, mientras que la dupla de dobles estará conformada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni.
Javier Frana confirmó la lista de Argentina para enfrentar a Turquía por la Copa Davis
Sin embargo, el dato que sacudió la nómina es la ausencia de Horacio Zeballos. El marplatense, actual número tres del mundo en el escalafón de dobles, no formará parte de la delegación. Frana se encargó de aclarar rápidamente el motivo de su baja para evitar cualquier tipo de especulación: “No pudimos contar con él por temas personales y un proceso migratorio que está llevando adelante”, explicó el conductor del equipo.
A pesar de la baja de Zeballos, el conductor albiceleste remarcó el excelente presente del tenis nacional y la complejidad que le demandó confeccionar el listado final. "Afortunadamente, cuando se da un proceso difícil es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa poder contar con tanta variedad de nombres", analizó Frana, quien afrontará su primera serie como local al mando del barco argentino.
La provincia de Neuquén se sumará así a la lista como la sexta sede del país en albergar la Ensaladera de Plata. Con el objetivo firme de sellar el pasaje a la máxima categoría de la Davis para el próximo año, el equipo argentino espera un marco imponente de público local en el Ruca Che para dar el paso decisivo frente al conjunto turco.
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