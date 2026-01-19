Una noche inolvidable: las imágenes del festejo de cumpleaños número 50 de Marcelo Gallardo
El entrenador de River celebró medio siglo de vida con una fiesta íntima, llena de sorpresas, afectos y música en vivo.
Marcelo Gallardo alcanzó los 50 años y decidió celebrarlo con una noche especial, a la altura de la historia que construyó dentro del fútbol argentino. El actual entrenador de River Plate festejó su cumpleaños rodeado de familiares, amigos y personas que formaron parte de su recorrido personal y profesional. Las imágenes del evento, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, reflejaron un clima de alegría, cercanía y emoción.
El festejo tuvo lugar en un ámbito privado y fue compartido en gran parte por su esposa, Geraldine La Rosa, quien publicó distintas postales del encuentro. Uno de los elementos que más llamó la atención fue la imponente torta de cuatro pisos, decorada especialmente para la ocasión, acompañada por bengalas y copas de champagne que marcaron el momento del brindis.
Cada detalle estuvo pensado para que la celebración fuera memorable. Gallardo estuvo acompañado por sus hijos Nahuel, Matías y Santiago, quienes tuvieron un rol central durante la noche. La presencia de su familia reforzó el carácter íntimo del festejo, lejos de los grandes actos públicos, pero cargado de simbolismo para una de las figuras más influyentes de la historia reciente de River.
A lo largo de la noche, no faltaron los recuerdos, las risas y los abrazos. Entre los saludos que se destacaron estuvo el de Rodrigo Mora, exdelantero y uno de los futbolistas más cercanos al Muñeco durante su exitoso ciclo como director técnico. El uruguayo compartió imágenes exclusivas del cumpleaños y le dedicó un mensaje breve pero cargado de afecto: “Gracias por tenerme siempre presente. Te quiero”.
El gesto fue celebrado por los hinchas, que identifican ese vínculo como uno de los símbolos del proceso más glorioso del club. La velada tuvo además una sorpresa que terminó de elevar el clima festivo. Para el cierre, la banda Bersuit Vergarabat se presentó en vivo y ofreció un show que hizo cantar a todos los invitados. Con Gustavo Cordera al frente, el grupo interpretó “Un pacto” y transformó el cumpleaños en una verdadera fiesta, con música, aplausos y emoción compartida.
De este modo, el DT celebró sus 50 años rodeado de afectos y recuerdos, en una noche que reflejó no solo su trayectoria deportiva, sino también el respeto y el cariño que supo construir a lo largo de los años. Un festejo íntimo, pero con la intensidad que siempre caracterizó al Muñeco dentro y fuera de la cancha.
