Una noche inolvidable: las imágenes del festejo de cumpleaños número 50 de Marcelo Gallardo

cumpleaños gallardo

El gesto fue celebrado por los hinchas, que identifican ese vínculo como uno de los símbolos del proceso más glorioso del club. La velada tuvo además una sorpresa que terminó de elevar el clima festivo. Para el cierre, la banda Bersuit Vergarabat se presentó en vivo y ofreció un show que hizo cantar a todos los invitados. Con Gustavo Cordera al frente, el grupo interpretó “Un pacto” y transformó el cumpleaños en una verdadera fiesta, con música, aplausos y emoción compartida.