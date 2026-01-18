Rompió el silencio la abogada argentina detenida en Brasil por realizar gestos racistas: su insólito descargo

"Empezaron a acosarnos, nos hacían gestos obscenos, se tocaban los genitales, nos señalaban y se reían de nosotras. Quiero aclarar que el gesto no fue dirigido hacia ellos directamente, porque desde donde yo estaba no los veía. Fue un gesto hacia mis amigas", aseguró.

Páez vive en Santiago del Estero y es hija del empresario del transporte Mariano Páez. En las últimas horas decidió cerrar todas sus redes sociales debido a la gran cantidad de amenazas recibidas tras la difusión del video, permanece alojada en un departamento y evita salir por temor a nuevas agresiones.

Mientras tanto, las autoridades brasileñas continúan investigando el hecho para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.