Rompió el silencio la abogada argentina detenida en Brasil por realizar gestos racistas: su insólito descargo
Agostina Páez dio su versión sobre el episodio ocurrido en un bar, denunció acoso por parte del personal del local y permanece bajo investigación de la Justicia brasilera.
Agostina Páez, influencer y abogada argentina de 29 años, rompió el silencio luego de haber sido detenida en Brasil tras ser acusada de realizar gestos racistas contra un empleado de un bar, un episodio que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.
La joven aseguró que fue víctima de una estafa y denunció haber sufrido acoso por parte del personal del local: "Nada justifica mi accionar, pero fue desde el enojo después de la situación que nos hicieron vivir", expresó.
El incidente ocurrió a raíz de un conflicto con la cuenta del establecimiento. Según se observa en las imágenes difundidas, Páez habría realizado gestos imitando a un mono dirigidos a un trabajador del lugar, lo que motivó la denuncia por parte de la presunta víctima.
Tras la presentación policial, la abogada fue trasladada a una dependencia y quedó a disposición de la Justicia brasilera. Mientras avanza la investigación, se ordenó la retención de su pasaporte y la colocación de una tobillera electrónica.
En diálogo con Nueva Diario Web, Páez relató: "Nos cobraron cosas que no habíamos consumido. Pagamos igual y, mientras lo hacíamos, les dijimos que nos estaban robando y se nos reían", sostuvo.
"Empezaron a acosarnos, nos hacían gestos obscenos, se tocaban los genitales, nos señalaban y se reían de nosotras. Quiero aclarar que el gesto no fue dirigido hacia ellos directamente, porque desde donde yo estaba no los veía. Fue un gesto hacia mis amigas", aseguró.
Páez vive en Santiago del Estero y es hija del empresario del transporte Mariano Páez. En las últimas horas decidió cerrar todas sus redes sociales debido a la gran cantidad de amenazas recibidas tras la difusión del video, permanece alojada en un departamento y evita salir por temor a nuevas agresiones.
Mientras tanto, las autoridades brasileñas continúan investigando el hecho para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
