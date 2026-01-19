Trágico descarrilamiento de trenes de alta velocidad en España: al menos 21 muertes y decenas de heridos

La zona del siniestro, un tramo clave de la red de alta velocidad, se ha convertido en el centro de un despliegue masivo de bomberos y ambulancias.

Ante la magnitud de la tragedia, el administrador de infraestructura ferroviaria (Adif) decretó el corte total de la línea de alta velocidad que une la capital española con el sur de la península. Esta medida afecta a miles de usuarios que tenían previsto viajar hacia Sevilla, Málaga y otras ciudades andaluzas durante el resto de la jornada.

En paralelo a las tareas de rescate, los peritos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios han comenzado a trabajar sobre el terreno. El foco de la investigación está puesto en determinar si una falla en los sistemas de cambio de vía, un desperfecto en el material rodante o un error en la señalización provocó que la formación de Iryo se saliera de su curso habitual.

Por el momento, la prioridad absoluta de las autoridades es finalizar la evacuación de los sobrevivientes y asegurar el área para iniciar la remoción de los restos.