El gesto de Valentín Barco que encendió el clásico entre Estrasburgo y Metz en Francia

Con este triunfo, el club de Alsacia quedó séptimo con 27 puntos, a solo tres de los puestos de clasificación a competiciones europeas, un objetivo que empieza a tomar forma. La realidad del Metz, en cambio, es mucho más compleja: último en la tabla con 12 unidades y una diferencia de gol de -21, comparte el fondo con el Auxerre y ve cada vez más comprometida su permanencia.

Además de Barco, Joaquín Panichelli también completó los 90 minutos para el Racing. El delantero argentino, surgido de River no pudo continuar con su racha goleadora reciente, aunque aportó trabajo y movilidad en el frente de ataque.

A nivel personal, el Colo atraviesa su etapa más estable en Europa: con la camiseta del Estrasburgo acumula 40 partidos, un gol y 10 asistencias. Números que contrastan con sus pasos anteriores por el Sevilla y el Brighton, donde apenas sumó 16 encuentros. En Francia encontró continuidad, protagonismo y, como quedó demostrado en el clásico, una personalidad que no pasa desapercibida.