El gesto de Valentín Barco que encendió el clásico entre Estrasburgo y Metz en Francia
El argentino fue protagonista dentro y fuera de la cancha en el 2-1 ante el rival histórico, con una celebración que generó polémica y elevó la tensión en la Ligue 1.
El clásico de Alsacia entre Racing de Estrasburgo y Metz siempre promete emociones fuertes, pero esta vez el derbi correspondiente a la fecha 18 de la Ligue 1 sumó un capítulo extra de controversia. El triunfo por 2-1 del equipo dirigido por Patrick Vieira no solo significó un paso importante en la tabla, sino que dejó una imagen que rápidamente recorrió las redes y los medios franceses: el gesto de Valentín “Colo” Barco hacia un rival una vez consumada la victoria.
El ex Boca fue una de las figuras del encuentro, con participación constante en el circuito de juego y una presencia decisiva en el mediocampo. Sin embargo, la escena que acaparó la atención se dio después del pitazo final. Gauthier Hein, capitán del Metz, se acercó para saludarlo con un apretón de manos, pero Barco optó por evitar el gesto y, en cambio, mostró el escudo de su camiseta frente a él, en una acción claramente provocadora.
La reacción generó un breve tumulto que obligó a la intervención de otros futbolistas para evitar que el cruce pasara a mayores. El clima tenso no había surgido de la nada. Durante el primer tiempo, el propio Hein había marcado el gol del Metz desde el punto penal a los 24 minutos y lo celebró con los brazos cruzados, simulando frío frente a la hinchada local.
Ese festejo fue interpretado como una provocación por los simpatizantes del Racing y por varios jugadores, y terminó siendo un antecedente directo de lo ocurrido tras el cierre del partido.
El buen momento del Racing de Estrasburgo, gracias a Barco y Panichelli
En cuanto al desarrollo del juego, el Estrasburgo golpeó primero a los 11 minutos gracias a Diego Moreira, quien definió tras una asistencia del paraguayo Julio Enciso. El Metz logró empatar, pero antes del descanso Martial Godo apareció con un certero cabezazo para devolverle la ventaja al conjunto local y sellar el resultado definitivo.
Con este triunfo, el club de Alsacia quedó séptimo con 27 puntos, a solo tres de los puestos de clasificación a competiciones europeas, un objetivo que empieza a tomar forma. La realidad del Metz, en cambio, es mucho más compleja: último en la tabla con 12 unidades y una diferencia de gol de -21, comparte el fondo con el Auxerre y ve cada vez más comprometida su permanencia.
Además de Barco, Joaquín Panichelli también completó los 90 minutos para el Racing. El delantero argentino, surgido de River no pudo continuar con su racha goleadora reciente, aunque aportó trabajo y movilidad en el frente de ataque.
A nivel personal, el Colo atraviesa su etapa más estable en Europa: con la camiseta del Estrasburgo acumula 40 partidos, un gol y 10 asistencias. Números que contrastan con sus pasos anteriores por el Sevilla y el Brighton, donde apenas sumó 16 encuentros. En Francia encontró continuidad, protagonismo y, como quedó demostrado en el clásico, una personalidad que no pasa desapercibida.
