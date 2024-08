El cruce de Coscu con un deportista olímpico y la impensada decisión que tomó

“Que importante el desarrollo de los deportes alternativos. Qué bueno estaría que ayuden más a los deportistas a crecer, formarse y competir. Yo sé muy bien cómo son las cosas, y las posibilidades. Si no tenés plata para bancarte, no podes casi ni intentarlo. Me encantaría hacer un proyecto con compañeros streamers para apoyar y contribuir a esta causa”, expresó Martín Pérez Di Salvo en su cuenta de X y rápidamente los usuarios que lo siguen comenzaron a acercarle distintas opciones que había para ayudar.