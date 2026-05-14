La polémica frase de Coscu sobre la fortuna de Wanda Nara que desató críticas en redes sociales
El streamer lanzó un comentario de fuerte tono contra la mediática y recibió una ola de críticas en redes.
Las declaraciones de Martín Pérez Disalvo, popularmente conocido como Coscu, quedaron en el centro de la polémica luego de una entrevista en la que habló sin filtros sobre Wanda Nara y el modelo de éxito que, según él, representa la empresaria.
El streamer participó del ciclo Resumido y allí cuestionó tanto la exposición mediática de Wanda como el mensaje que considera que transmite en redes sociales. Sus palabras rápidamente se hicieron virales y provocaron una catarata de comentarios en su contra.
“El concepto Wanda Nara es ch... la p... correcta y hacete millonaria. Yo a Wanda Nara no la odio, pero el concepto Wanda Nara sí lo odio. Una persona, independientemente de si es hombre o mujer, tiene que brillar por su luz. Todos tenemos luz, hay que encontrarla”, disparó Coscu durante la charla.
Más adelante, profundizó su mirada sobre la influencia que tienen ciertas figuras públicas en los jóvenes. “A mí no me gusta. No me gusta porque siento que todas las pibas crecen con un mensaje de, ‘no vas a ser nadie, pero vas a ch... la correcta y vas a comprarte carteras en Gucci’, y eso es una m...”, sostuvo.
Luego de esas declaraciones, el creador de contenido intentó suavizar su postura y aclaró que no tiene nada personal contra Wanda Nara. “Wanda Nara es una guerrera, a Wanda Nara le va a chupar tres huevos lo que yo le diga. Después me la voy a tener que cruzar a Wanda Nara y va a ser un garrón. Lo sé. Sigo insistiendo: ella influencia a un montón de pibas jóvenes. Esas pibas jóvenes quieren casarse con un futbolista y piensan que eso es triunfar”, explicó
También hizo referencia al tipo de contenido que, según él, debería priorizar la conductora. “Que haga MasterChef y no que haga ostentación de la cartera. Me van a venir a mí que ‘vos también hiciste ostentación, te subiste a una Cybertruck’. Entiendo, todos jugamos el mismo juego, pero creo que hay mensajes y mensajes, y formas y formas. Cuando nosotros pensamos que lograrla o pegarla es conquistar a la persona a la que le está yendo bien, eso no me parece nada bueno”, cerró.
En redes sociales, los dichos no pasaron inadvertidos y muchos usuarios cuestionaron con dureza al streamer. “¿Qué influencia tiene él como para hablar del resto?”; “Siempre termina apuntando contra mujeres”; “Otra vez descalificando”; y “¿Cuándo lo cancelan?”, fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron en X e Instagram.
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