La polémica frase de Coscu sobre la fortuna de Wanda Nara que desató críticas en redes sociales

coscu wanda

También hizo referencia al tipo de contenido que, según él, debería priorizar la conductora. “Que haga MasterChef y no que haga ostentación de la cartera. Me van a venir a mí que ‘vos también hiciste ostentación, te subiste a una Cybertruck’. Entiendo, todos jugamos el mismo juego, pero creo que hay mensajes y mensajes, y formas y formas. Cuando nosotros pensamos que lograrla o pegarla es conquistar a la persona a la que le está yendo bien, eso no me parece nada bueno”, cerró.

En redes sociales, los dichos no pasaron inadvertidos y muchos usuarios cuestionaron con dureza al streamer. “¿Qué influencia tiene él como para hablar del resto?”; “Siempre termina apuntando contra mujeres”; “Otra vez descalificando”; y “¿Cuándo lo cancelan?”, fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron en X e Instagram.