Cruce caliente tras la eliminación de San Lorenzo: Damián Ayude enfrentó a Falcón Pérez

El entrenador de San Lorenzo se acercó al árbitro para reclamarle las decisiones durante el encuentro ante Tigre, en el cual su equipo quedó eliminado de la #CopaArgentinaEnTyCSports en el marco de los octavos de final. pic.twitter.com/r35uVNPon4 — TyC Sports (@TyCSports) August 2, 2025

Ayude, visiblemente molesto, cuestionó varias de las decisiones tomadas por el árbitro a lo largo del partido, en especial algunas faltas menores, laterales y la mencionada roja. “Me llamaron la atención los foules chiquitos, las chiquitas”, le expresó al referí. Falcón Pérez no se quedó callado: “¿Vos me vas a criticar eso de mí? ¿Vos pensás que por eso perdieron? ¿Por mi culpa?”, retrucó en un diálogo que se tornó cada vez más tenso.

En conferencia de prensa, el DT intentó bajar el tono y darle un cierre diplomático a la situación. “Son momentos donde las pulsaciones están muy arriba. Uno siente cosas que quizás el árbitro no consideró o que cobró y yo no comparto. Él hace su trabajo, yo el mío. Todo queda en la cancha”, explicó el entrenador. Sin embargo, no evitó reconocer que la derrota fue dolorosa y que la frustración influyó en las reacciones de todo el cuerpo técnico y los jugadores.

El Matador de Victoria superó a #SanLorenzo y el entrenador del Ciclón le pidió explicaciones a Falcón Pérez, árbitro del encuentro ante Tigre por los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/jR2RPoAkTc — TyC Sports (@TyCSports) August 2, 2025

También remarcó que su rol implica controlar los ánimos en situaciones adversas: “Tengo que mantener la calma, ser autocrítico. Soy el conductor y tengo que estar tranquilo”, afirmó. Aunque minimizó la discusión con el árbitro, no ocultó que la expulsión de Cuello condicionó a su equipo, que ya venía en desventaja: “Jugar tanto tiempo con uno menos en un partido parejo te deja sin margen”.

Más allá del resultado, en el Ciclón quedó flotando la sensación de haber sido perjudicados. La reacción del entrenador frente al árbitro no fue aislada, sino reflejo de un clima general de enojo por cómo se dio el desarrollo del partido, sumado a otros factores externos que terminaron de irritar a la delegación azulgrana.