Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan Cruzeir y Boca

El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa uno de sus mejores momentos en los últimos años. Acumula 14 partidos sin conocer la derrota y ha mostrado un funcionamiento sólido incluso cuando rota jugadores. Un ejemplo claro fue la contundente victoria por 4-0 ante Defensa y Justicia, que reafirmó la profundidad del plantel.

Además, podría recuperar en breve a piezas importantes como Carlos Palacios y Edinson Cavani de cara a lo que viene, lo que elevaría aún más el nivel de un equipo que ya cuenta con una base consolidada. Para este encuentro, sin embargo, el entrenador pondrá lo mejor disponible, con la única excepción del arquero Agustín Marchesín, quien será reemplazado por Leandro Brey debido a una lesión.

El contexto del grupo también favorece al Xeneize: con dos victorias en sus primeras presentaciones, lidera la tabla y sabe que un triunfo en Brasil lo dejaría muy cerca de asegurar su lugar en la próxima fase. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival que necesita sumar con urgencia.

Cruzeiro llega a este encuentro con la presión de revertir un inicio irregular en la Copa. Tras un buen debut con triunfo en Ecuador ante Barcelona, sufrió una derrota inesperada en casa frente a Universidad Católica, lo que complicó su panorama. Por eso, el duelo ante Boca aparece como clave para sus aspiraciones.

En el ámbito local, el equipo brasileño viene de conseguir una victoria necesaria frente a Remo, en un contexto donde necesitaba sumar para alejarse de la zona baja de la tabla. Esa urgencia explica por qué su entrenador decidió no rotar el equipo en ese compromiso, apostando a recuperar confianza.

El choque en Belo Horizonte enfrentará a dos equipos con realidades diferentes pero con objetivos claros. El club de la Ribera intentará consolidar su gran presente y dar un paso decisivo hacia la clasificación, mientras que el local buscará hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la pelea por avanzar.