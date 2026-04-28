Otra vez levantan Gran Hermano: por qué no sale al aire hoy martes
Telefe decidió que el reality conducido por Santiago del Moro no sea emitido y el público se mostró molesto por la medida.
Luego de una noche cargada de tensión en Gran Hermano, el reality no tendrá emisión este martes. La decisión fue tomada por Telefe tras la intensa gala de eliminación del lunes, que dejó mucha repercusión tanto dentro como fuera de la casa.
En la última eliminación, Brian Sarmiento quedó fuera de competencia tras un mano a mano muy ajustado con Yipio Pintos. La definición generó un fuerte impacto en el juego y dejó a los participantes reacomodando estrategias de cara a lo que viene.
Sin embargo, este martes no habrá continuidad inmediata del reality por lo que el próximo miércoles, Santiago del Moro se volverá a encontrar con su gente y los jugadores para vivir una nueva gala de nominación, en un clima más que hostil.
Por qué Gran Hermano no sale al aire este martes
El canal decidió levantar la emisión para darle lugar a la transmisión del partido entre Boca Juniors y Cruzeiro, que se enfrentarán en Brasil, en un partido correspondiente a la Copa Libertadores.
Telefe, que tiene los derechos de la máxima competencia de Sudamérica, priorizó el evento deportivo en su grilla, lo que implicó la suspensión del programa conducido por Santiago del Moro en esta jornada.
La decisión no cayó bien entre los seguidores del ciclo, que rápidamente manifestaron su descontento en redes sociales, dejando todo tipo de comentarios al respecto. Muchos esperaban ver las repercusiones dentro de la casa tras la eliminación, el debate con el exfutbolista y cuestionaron el cambio de programación, ya que no es la primera vez que sucede.
De esta manera, los fanáticos deberán esperar hasta la próxima emisión para conocer cómo continúa la convivencia luego de una de las galas más picantes de la temporada y ver cómo queda conformada la placa de esta semana.
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