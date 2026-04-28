Otra vez levantan Gran Hermano: por qué no sale al aire hoy martes

La decisión no cayó bien entre los seguidores del ciclo, que rápidamente manifestaron su descontento en redes sociales, dejando todo tipo de comentarios al respecto. Muchos esperaban ver las repercusiones dentro de la casa tras la eliminación, el debate con el exfutbolista y cuestionaron el cambio de programación, ya que no es la primera vez que sucede.

De esta manera, los fanáticos deberán esperar hasta la próxima emisión para conocer cómo continúa la convivencia luego de una de las galas más picantes de la temporada y ver cómo queda conformada la placa de esta semana.