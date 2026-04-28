Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Cruzeiro vs Boca

Cruzeiro llega a este encuentro con la presión de revertir un inicio irregular en la Copa. Tras un buen debut con triunfo en Ecuador ante Barcelona, sufrió una derrota inesperada en casa frente a Universidad Católica, lo que complicó su panorama. Por eso, el duelo ante Boca aparece como clave para sus aspiraciones. En el ámbito local, el equipo brasileño viene de conseguir una victoria necesaria frente a Remo, en un contexto donde necesitaba sumar para alejarse de la zona baja de la tabla. Esa urgencia explica por qué su entrenador decidió no rotar el equipo en ese compromiso, apostando a recuperar confianza.