Boca anunció que le autorizaron obras en la Bombonera para nuevos accesos
El club de la ribera recibió el visto bueno técnico de la CNRT para construir torres y puentes peatonales. Resta la aprobación final del Gobierno porteño para iniciar los trabajos.
Boca Juniors informó a través de sus redes sociales que recibió la aprobación técnica de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un paso clave para avanzar en la mejora de los accesos a La Bombonera y empezar a proyectar su ampliación.
A través de un comunicado dirigido a socios, el club de la ribera confirmó que recibió la resolución que habilita el desarrollo del proyecto ejecutivo para la construcción de nuevas estructuras de ingreso al estadio. La iniciativa contempla la creación de cuatro torres de circulación y puentes peatonales, con el objetivo de optimizar el flujo de público.
Según detalló, la disposición oficial certifica que toda la documentación técnica presentada fue evaluada y aprobada, lo que representa un avance significativo dentro del plan de obras.
El siguiente paso será la presentación del proyecto ante la Dirección General de Interpretación Urbanística, cuya aprobación es necesaria para dar inicio a la construcción.
Desde Boca destacaron este hito como parte del camino hacia una transformación más amplia del estadio, en línea con el objetivo de mejorar la experiencia de los hinchas y modernizar la infraestructura.
Boca y Cruzeiro reeditan un clásico copero con historia cargada: así está el historial
El cruce entre Boca y Cruzeiro suma un nuevo capítulo este martes por la Copa Libertadores 2026, en un duelo que está lejos de ser uno más. Con un largo recorrido de enfrentamientos internacionales, ambos equipos llegan con antecedentes que alimentan la expectativa, aunque con matices que generan cierta cautela en el conjunto argentino.
A lo largo de la historia, se enfrentaron en 16 ocasiones, con una leve superioridad del equipo de La Ribera. El Xeneize logró imponerse en siete encuentros, mientras que el conjunto brasileño ganó cinco y empataron en cuatro oportunidades. Este balance positivo es un respaldo estadístico para el Xeneize, que históricamente supo hacerse fuerte en este tipo de cruces.
Sin embargo, el recuerdo más cercano no es favorable. En la Copa Sudamericana 2024, quedó eliminado justamente ante Cruzeiro en una serie muy ajustada. Tras ganar 1-0 en la ida, cayó 2-1 en la revancha disputada en Brasil y luego perdió en la definición por penales, en un desenlace que dejó un sabor amargo y que todavía resuena en la memoria del club.
Además, el rendimiento en Belo Horizonte ha sido un punto débil. En el estadio Mineirao, Boca disputó siete partidos y solo logró una victoria, que data de la Copa Libertadores 2008. El resto del registro incluye dos empates y cuatro derrotas, una estadística que refleja las dificultades que suele encontrar en suelo brasileño. Este contexto le agrega tensión a un encuentro que, más allá de la fase de grupos, puede resultar determinante para el futuro en el certamen.
El desglose de los partidos entre Boca y Cruzeiro
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