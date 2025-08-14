El futbolista que le hizo un gol a Boca, se retiró y desapareció del mapa

Samuel Kuffour y su paso por el fútbol

boca bayern.jpg El exdefensor de Ghana fue clave en la final del 2001 ante el club de La Ribera.

Kuffour llegó a los 18 años al Bayern Múnich. A pesar de su corta edad, se convirtió en una pieza clave en el elenco alemán, siendo clave en momentos culmines. Después de un préstamo al Nuremberg en la temporada 95/96, se ganó la capitanía y fue titular en finales importantes como la Intercontinental 2001 frente a Boca y la de 1999 ante Manchester United.