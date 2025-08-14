El futbolista que le hizo un gol a Boca, se retiró y desapareció del mapa
Tras ser uno de los mejores defensores del siglo, este exjugador colgó los botines y se radicó en su país natal. ¿De quién se trata?
Samuel Kuffour es un nombre que suena con fuerza en los pasillos de Boca Juniors. El exdefensor de Ghana, uno de los más emblemáticos y sólidos de este siglo, se convirtió en villano al marcar el único gol de la final de la Intercontinental del 2001 entre Bayer Múnich y el "Xeneize".
Sin embargo, tras una exitosa carrera en el viejo continente, Kuffour se retiró del fútbol profesional y se radicó en su país de origen, con el objetivo de encontrar paz y tranquilidad. Lo cierto es que desapareció del mapa, ya que muy pocas veces se lo vio públicamente luego de su retiro.
Samuel Kuffour y su paso por el fútbol
Kuffour llegó a los 18 años al Bayern Múnich. A pesar de su corta edad, se convirtió en una pieza clave en el elenco alemán, siendo clave en momentos culmines. Después de un préstamo al Nuremberg en la temporada 95/96, se ganó la capitanía y fue titular en finales importantes como la Intercontinental 2001 frente a Boca y la de 1999 ante Manchester United.
Durante su paso por el club alemán, consiguió seis títulos de la Bundesliga y representó a Ghana en el Mundial de 2006. En la recta final de su carrera, vistió las camisetas de Roma, Livorno, Ajax y Asante Kotoko, aunque su rendimiento fue de mayor a menor. Su retiro se dio en 2009, en su país natal.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Kuffour regresó a Ghana y llevó una vida bastante reservada, con pocas apariciones públicas. En 2019 volvió a la cancha por un partido benéfico entre leyendas del Bayern Múnich y del Manchester United. Además, en 2022 llamó la atención al nombrar a su hijo “Munich”, un gesto que celebró el club alemán.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario