Belgrano le ganó a Banfield y se prende en la pelea
El Pirata atraviesa un gran presente superó 2 a 1 al Taladro, que viene de mal en peor en este certamen.
Belgrano consiguió este domingo una valiosa victoria por 2-1 sobre Banfield en el estadio Julio César Villagra, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y se acomodó como escolta de Estudiantes de La Plata en la Zona A.
El equipo dirigido por Ricardo Zielinski pegó primero a los 19 minutos del primer tiempo, cuando Gabriel Compagnucci definió con precisión tras una gran asistencia de Nicolás Fernández.
En el complemento, el “Pirata” amplió la diferencia rápidamente: a los 3 minutos, Lucas Zelarayán sacó un remate bajo y colocado que dejó sin opciones a Facundo Sanguinetti. Banfield reaccionó y descontó a los 12 minutos mediante Mauro Méndez, pero no le alcanzó para revertir el marcador.
El partido fue dinámico y con oportunidades para ambos. Banfield buscó el empate con remates y centros, especialmente tras los cambios que le dieron aire fresco al ataque, pero la defensa de Belgrano y la solidez de su mediocampo contuvieron cada intento del “Taladro”.
La intensidad se mantuvo alta, con varias faltas y tarjetas amarillas que reflejaron la dureza del encuentro. El local incluso tuvo ocasiones para aumentar la ventaja, pero terminó asegurando los tres puntos con orden y eficacia.
Con esta victoria, Belgrano suma ocho unidades y se mantiene como uno de los protagonistas del campeonato, mientras que Banfield, con apenas cuatro puntos, quedó en la duodécima posición y deberá mejorar para no perder terreno en la lucha por los playoffs.
Síntesis
Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Mariano Troilo, Federico Ricca, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Lucas Zelarayán, Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Santiago Daniele, Ignacio Abraham, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos, Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Cambios: 1m ST Lautaro Ríos por Martín Río (Ba), 17m ST Frank Castañeda por Gonzalo Ríos (Ba), 23m ST Lisandro Piñero por Santiago Daniele (Ba), 30m ST Ulises Dánchez por Santiago Longo (Be), 36m ST Julián Mavilla por Nicolás Fernández (Be), 37m ST Lucas Passerini por Franco Jara (Be), Juan Iribarren por Juan Luis Alfaro (Ba), Julio Furch por Santiago Esquivel (Ba), 43m ST Facundo Quignon por Rodrigo Saravia (Be), Nicolás Meridiano por Gabriel Compagnucci (Be).
Goles: 19m PT Gabriel Compagnucci (Be), 3m ST Lucas Zelarayán (Be), 12m ST Mauro Méndez (Ba).
