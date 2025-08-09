Belgrano le ganó a Banfield y se prende en la pelea

Con esta victoria, Belgrano suma ocho unidades y se mantiene como uno de los protagonistas del campeonato, mientras que Banfield, con apenas cuatro puntos, quedó en la duodécima posición y deberá mejorar para no perder terreno en la lucha por los playoffs.

Síntesis

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Mariano Troilo, Federico Ricca, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Lucas Zelarayán, Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Santiago Daniele, Ignacio Abraham, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos, Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Cambios: 1m ST Lautaro Ríos por Martín Río (Ba), 17m ST Frank Castañeda por Gonzalo Ríos (Ba), 23m ST Lisandro Piñero por Santiago Daniele (Ba), 30m ST Ulises Dánchez por Santiago Longo (Be), 36m ST Julián Mavilla por Nicolás Fernández (Be), 37m ST Lucas Passerini por Franco Jara (Be), Juan Iribarren por Juan Luis Alfaro (Ba), Julio Furch por Santiago Esquivel (Ba), 43m ST Facundo Quignon por Rodrigo Saravia (Be), Nicolás Meridiano por Gabriel Compagnucci (Be).

Goles: 19m PT Gabriel Compagnucci (Be), 3m ST Lucas Zelarayán (Be), 12m ST Mauro Méndez (Ba).