Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Banfield

El equipo del Ricardo Zielinski viene de dar un golpe importante en la Copa Argentina: derrotó 2-0 a Independiente en octavos de final y se metió entre los ocho mejores, esperando por el ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Newell’s. En el torneo local, arrancó con un triunfo sobre Huracán, luego perdió ante Racing y empató frente a Independiente Rivadavia.