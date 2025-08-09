Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Banfield
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs. Banfield por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado desde las 20:45, en el estadio Julio César Villagra, Belgrano y Banfield protagonizarán un partido que puede marcar tendencias para sus campañas en la Zona A del Torneo Clausura 2025. El conjunto cordobés vive un momento soñado, mientras que los del Sur del Gran Buenos Aires afrontan la obligación de sumar para salir de la zona comprometida.
El equipo del Ricardo Zielinski viene de dar un golpe importante en la Copa Argentina: derrotó 2-0 a Independiente en octavos de final y se metió entre los ocho mejores, esperando por el ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Newell’s. En el torneo local, arrancó con un triunfo sobre Huracán, luego perdió ante Racing y empató frente a Independiente Rivadavia.
En contraposición, el Taladro llega golpeado por la derrota 3-1 como local ante Barracas Central en la última fecha. Con apenas cuatro puntos en lo que va del campeonato, el equipo de Pedro Troglio tiene por delante una serie de partidos exigentes ante rivales de peso como Estudiantes, Boca e Independiente.
Belgrano vs. Banfield: probables formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Mariano Troilo, Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Rodrigo Saravia; Lucas Zelarayán; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río, Tomas Adoryan, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Cómo ver en vivo Belgrano vs. Banfield por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario