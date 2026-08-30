Defensa y Justicia vs. Platense por el Torneo Clausura 2026: detalles y equipos

Platense viene de eliminar a Instituto de la Copa Argentina.

Por su parte, Platense suma ocho unidades y también llega envalentonado después de vencer 2-1 a Barracas Central en la fecha pasada. Además, atraviesa un momento histórico, ya que se mantiene con vida en tres competencias: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Por el certamen continental, enfrentará a Fluminense en los cuartos de final, mientras que por la Copa Argentina viene de eliminar a Instituto por penales para meterse entre los mejores ocho del certamen.