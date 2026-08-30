Defensa y Justicia vs. Platense por el Torneo Clausura 2026: detalles y equipos
El "Halcón" viene de vencer a Belgrano en Córdoba y recibe a Platense, que entre semana eliminó a Instituto de la Copa Argentina. Los detalles en la nota.
Defensa y Justicia y Platense chocan este lunes, desde las 19, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Juan Pablo Loustau.
El "Halcón" de Varela llega con 11 puntos y atraviesa un buen momento en el campeonato, ya que viene de conseguir una importante victoria por 2-1 ante Belgrano en Córdoba. El equipo dirigido por Julio Vaccari acumula tres triunfos, dos empates y una derrota en el Clausura y buscará conseguir otro triunfo para mantenerse en los primeros puestos de la Zona A.
Por su parte, Platense suma ocho unidades y también llega envalentonado después de vencer 2-1 a Barracas Central en la fecha pasada. Además, atraviesa un momento histórico, ya que se mantiene con vida en tres competencias: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Por el certamen continental, enfrentará a Fluminense en los cuartos de final, mientras que por la Copa Argentina viene de eliminar a Instituto por penales para meterse entre los mejores ocho del certamen.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Platense por el Torneo Clausura - Zona A
- Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Franco Zapiola; Bautista Merlini, Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.
Hora y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello.
- Árbitro: Juan Pablo Loustau.
- VAR: Andrés Merlos.
- TV: ESPN Premium.
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