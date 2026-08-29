Se cae la temperatura y el frío vuelve en septiembre en el AMBA: qué días se esperan con marcas de 5 grados
Los modelos anticipan la llegada del frío con una masa de aire polar que derrumbará los registros térmicos y devolverá mínimas por debajo de los 5 °C.
El tramo final de agosto se despide con condiciones sumamente amables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero un cambio en el clima prevé un inminente regreso del frío para las primeras jornadas del mes de septiembre, con un importante caída de las temperaturas.
De esta manera, este domingo 30 y el lunes 31 mantendrán la tendencia de buen tiempo, con mañanas frescas —mínimas estimadas entre los 10 °C y 11 °C— y tardes templadas que rondarán los 19 °C y 20 °C, acompañadas por nubosidad variable y vientos leves del sector este.
Incluso el inicio de septiembre mantendrá esa tregua temporal: el martes y el miércoles se presentarán estables, con máximas que volverán a tocar los 20 °C gracias a la rotación del viento hacia el norte.
Sin embargo, la calma meteorológica tiene fecha de vencimiento y el invierno 2026 se hará sentir con fuerza sobre la región central del país, de acuerdo con el informe del sitio especializado Meteored.
El desplome térmico y el regreso del frío intenso en el AMBA
A partir de la noche del miércoles y durante el transcurso del jueves, el avance de un nuevo sistema frontal —asociado a una importante irrupción de aire polar proveniente de la Patagonia— comenzará a transformar radicalmente el panorama térmico en el conurbano bonaerense y la Capital Federal.
Detrás de este frente frío, el viento rotará con intensidad desde el sector sur, propiciando un marcado y sostenido descenso de la temperatura. Las proyecciones de los principales centros de pronóstico indican que las marcas mínimas volverán a ubicarse por debajo de los 5 °C hacia el cierre de la semana, generando sensaciones térmicas aún más bajas debido al factor eólico.
De esta manera, tras unos días de falso tinte primaveral, el AMBA sufrirá un brusco repliegue invernal que obligará a rescatar nuevamente los abrigos más pesados en el arranque del noveno mes del año.
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