Se cae la temperatura y el frío vuelve en septiembre en el AMBA: qué días se esperan con marcas de 5 grados

Detrás de este frente frío, el viento rotará con intensidad desde el sector sur, propiciando un marcado y sostenido descenso de la temperatura. Las proyecciones de los principales centros de pronóstico indican que las marcas mínimas volverán a ubicarse por debajo de los 5 °C hacia el cierre de la semana, generando sensaciones térmicas aún más bajas debido al factor eólico.

De esta manera, tras unos días de falso tinte primaveral, el AMBA sufrirá un brusco repliegue invernal que obligará a rescatar nuevamente los abrigos más pesados en el arranque del noveno mes del año.