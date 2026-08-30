Estudiantes vs. Newell's por el Torneo Clausura 2026: detalles y equipos

El "Pincha" llega a este compromiso después de haber conseguido una importante clasificación en la Copa Argentina, donde eliminó a Barracas Central y avanzó a la siguiente instancia del certamen, en la que se medirá ante Platense. Sin embargo, en su última presentación por el Clausura cayó ante Sarmiento en Junín, por lo que buscará recuperarse y volver a sumar de a tres.