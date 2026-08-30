Estudiantes vs. Newell's por el Torneo Clausura 2026: detalles y equipos
El "Pincha" viene de eliminar a Barracas Central por Copa Argentina y buscará volver al triunfo en el torneo doméstico. Los detalles en la nota.
Estudiantes y Newell’s chocan este lunes, desde las 19, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Jorge Luis Hirschi, será transmitido por TNT Sports y contará con el arbitraje de Juan Pafundi, quien estará acompañado por Sebastián Habib en el VAR.
El "Pincha" llega a este compromiso después de haber conseguido una importante clasificación en la Copa Argentina, donde eliminó a Barracas Central y avanzó a la siguiente instancia del certamen, en la que se medirá ante Platense. Sin embargo, en su última presentación por el Clausura cayó ante Sarmiento en Junín, por lo que buscará recuperarse y volver a sumar de a tres.
Newell’s, por su parte, llega con el objetivo de prolongar su buen momento: consiguió dos victorias consecutivas, ambas en condición de local, y ahora tendrá el desafío de trasladar esa racha fuera de Rosario. La "Lepra" buscará mantener el envión de sus últimos resultados para llegar en alza al clásico ante Central.
Formaciones de Estudiantes vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Zona A
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Hora y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Juan Pafundi.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: TNT Sports.
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