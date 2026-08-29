Lionel Messi llegó a los 74 goles de tiro libre: a cuántos quedó del récord
Gracias a sus dos conquistas de tiro libre ante Montreal, el capitán de Inter Miami se metió de lleno en el podio de goleadores históricos por esa vía.
La avasallante goleada por 7-1 de Inter Miami ante Montreal no solo dejó una nueva exhibición futbolística de Lionel Messi coronada con cuatro tantos —incluyendo una asistencia a Luis Suárez y aquella joya individual gambeteando a tres rivales—, sino que también dejó un hito estadístico de enorme relevancia mundial.
Con los dos golazos de pelota parada que convirtió este fin de semana en la MLS (el primero con complicidad del arquero y el segundo clavado directamente en el ángulo en tiempo agregado), el rosarino alcanzó un total de 74 goles de tiro libre en su carrera profesional.
De esta manera, el capitán argentino quedó en la segunda posición histórica de esta selecta tabla, recortando distancias de manera vertiginosa y quedando a tan solo dos conquistas de alcanzar la línea del brasileño Marcelinho Carioca, quien actualmente lidera el ranking mundial con 76 anotaciones de falta. El récord absoluto está cada vez más cerca.
Con este doblete, el mejor jugador de la historia estiró la ventaja sobre el segundo argentino que aparece en los registros: nada menos que Diego Maradona, quien convirtió 61 tantos por esta vía. En tanto, le lleva 10 gritos a Cristiano Ronaldo, quien actualmente es el noveno.
Por otro lado, Messi alcanzó su festejo número 927 en el profesionalismo y es la vez cuarta que anota un doblete de tiro libre en su carrera: lo hizo frente al Sevilla en la Supercopa de Europa de 2015, por la Liga de España ante el Espanyol en 2018 y el Celta de Vigo en 2019.
Cómo quedó Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores de tiro libre
- Marcelinho Carioca (Brasil) 78
- Lionel Messi (Argentina) 74
- Jair Rosa Pinto (Brasil) 74
- Roberto Dinamite (Brasil) 73
- Juninho Pernambucano (Brasil) 72
- Marcos Assunção (Brasil) 68
- Siniša Mihajlovi (Serbia) 67
- Jorge Aravena (Chile) 65
- Cristiano Ronaldo (Portugal) 64
- Zico (Brasil) 62
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