"Como una mujer abusada": la repudiable analogía de Alejandro Lerner para defender al Gobierno de Javier Milei

Mientras debatían sobre la necesidad de acuerdos a largo plazo para encauzar la economía, Lerner expresó: “Un país que quiere cambiar, si no le damos un poquito de tiempo, una continuidad de un proyecto de país. A mí me gustaría tener claro qué proyecto de país queremos. Un país que ha sido violado... Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes, los que nos tendrían que haber dado un servicio”.