Tensión en Recoleta: un hombre tomó de rehén a su madre en un departamento

La zona de Recoleta es escenario de un fuerte operativo policial a raíz de una toma de rehenes. Un hombre armado mantenía retenida a su madre en un departamento situado en las inmediaciones de la avenida Santa Fe y la calle Anchorena, generando momentos de máxima zozobra entre los vecinos y transeúntes de la zona comercial.