Tensión en Recoleta: un hombre tomó de rehén a su madre en un departamento
Un dramático episodio se desataba en la tarde y noche de este sábado en un edificio ubicado en la intersección de la avenida Santa Fe y Anchorena.
La zona de Recoleta es escenario de un fuerte operativo policial a raíz de una toma de rehenes. Un hombre armado mantenía retenida a su madre en un departamento situado en las inmediaciones de la avenida Santa Fe y la calle Anchorena, generando momentos de máxima zozobra entre los vecinos y transeúntes de la zona comercial.
De acuerdo con los primeros datos recolectados, el individuo fue identificado como Rubén Roysen, quien contaría con graves antecedentes previos en el edificio.
Según trascendió, el sospechoso ya había sido formalmente denunciado en reiteradas oportunidades por protagonizar hechos de extrema violencia, entre ellos, haberle disparado a transeúntes desde su balcón y arrojar objetos contundentes hacia la vía pública.
Personal de la Policía de la Ciudad y grupos especiales se encuentran apostados en el lugar cercando el perímetro, mientras negociadores intentan destrabar la situación para resguardar la integridad física de la mujer. La tensión se mantiene latente en pleno corazón porteño mientras avanzan las tratativas con el atrincherado.
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